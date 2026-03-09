H Team Candi αποκτά πιστοποίηση Intelligent Automation Specialization από τη Microsoft

Η Team Candi, 100% θυγατρική εταιρεία της Info Quest Technologies, με εξειδίκευση στις τεχνολογίες της Microsoft και πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και οργανισμών, έλαβε πρόσφατα από τη Microsoft το ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου “Intelligent Automation Specialization”.

Η πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των μηχανικών της Team Candi να υλοποιούν λύσεις αυτοματισμού στην πλατφόρμα Power Automate, με την εισαγωγή ευφυίας και ΑΙ εργαλείων. Παράλληλα λαμβάνει υπόψη της την υλοποίηση νέων λύσεων σε πελάτες, την αύξηση των πωλήσεων τουλάχιστον κατά 35% σε σύγκριση με την προηγούμενο έτος, καθώς και τη μετρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας και την ικανοποίηση των χρηστών που αξιοποιούν τις εφαρμογές.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που λάβαμε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική πιστοποίηση από τη Microsoft. Έχουμε περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία στην υλοποίηση λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της Microsoft, σε πλήθος οργανισμών, όπως ενδεικτικά η Hellenic Energy, η ΔΕΗ, η Aegean Airlines, η Furuno, η Cenergy και βέβαια ο Όμιλος Quest στον οποίο ανήκουμε και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αξία που λαμβάνουν οι πελάτες μας από τα έργα που υλοποιούμε. Η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στις λύσεις που υλοποιούμε, μας έχει συναρπάσει, καθώς δίνει νέες δυνατότητες τόσο στους μηχανικούς μας, όσο και στους πελάτες μας. Επενδύουμε συνεχώς ώστε να αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες σε όλο το εύρος των λύσεων μας», δήλωσε ο Μάνος Πέπης, Technology Director της Team Candi.