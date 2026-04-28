Η OpenAI τερματίζει την αποκλειστική συνεργασία της με τη Microsoft

Την απώλεια της αποκλειστικής πρόσβασης στην τεχνολογία της OpenAI ανακοίνωσε η Microsoft, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διάθεση των μοντέλων της OpenAI σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες, σε μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στις συμμαχίες της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε από κοινού τη Δευτέρα, προβλέπει ότι η Microsoft παραμένει ο βασικός εταίρος cloud της OpenAI, διατηρώντας την άδεια χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας έως το 2032. Παράλληλα, η εξέλιξη επιτρέπει στην OpenAI να προσφέρει τα μοντέλα της στη μονάδα cloud της Amazon.com, χωρίς την ανάγκη τεχνικών παρακάμψεων.
Σε σχετική ανάρτηση στο LinkedIn, ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, ανέφερε ότι τα μοντέλα της OpenAI θα είναι διαθέσιμα απευθείας στους προγραμματιστές του Amazon Web Services μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι δύο εταιρείες αναμένεται να παρουσιάσουν περισσότερες λεπτομέρειες σε ειδική εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Κατά τον Jassy, η κίνηση αυτή προσφέρει στους δημιουργούς περισσότερες επιλογές για την εύρεση του κατάλληλου μοντέλου, ενισχύοντας την ευελιξία στην ανάπτυξη εφαρμογών AI.
Τα μοντέλα της OpenAI στην πλατφόρμα Amazon
Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συνεργασίας, ο τεχνολογικός κολοσσός του λογισμικού δεν θα μοιράζεται πλέον τα έσοδα από πωλήσεις των προϊόντων της OpenAI που διαθέτει μέσω των δικών του υπηρεσιών cloud. Τα έσοδα που οφείλει να αποδίδει η OpenAI στη Microsoft έως το 2030 θα υπόκεινται πλέον σε ανώτατο όριο, ενώ η οικονομική σχέση δεν θα συνδέεται πλέον με ορόσημα τεχνητής γενικής νοημοσύνης. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην απλοποίηση της σύνθετης σχέσης μεταξύ της OpenAI και ενός εκ των μεγαλύτερων υποστηρικτών της.
Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις των δύο πλευρών χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη ένταση, καθώς η OpenAI επιδιώκει συμφωνίες με ανταγωνιστικούς παρόχους cloud για να εξασφαλίσει επαρκή υπολογιστική ισχύ. Πρόσφατα δημοσιεύματα των Financial Times έκαναν λόγο για το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών από την πλευρά της Microsoft για μια συμφωνία ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon, η οποία ενδεχομένως παραβίαζε την αρχική αποκλειστικότητα. Η OpenAI φαίνεται να προτάσσει την ανάγκη για περισσότερη υπολογιστική ισχύ και εταιρική ανάπτυξη, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά.
Στρατηγική αναδιάρθρωση και ο ρόλος του ανταγωνισμού
Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της OpenAI, η συνεργασία με τη Microsoft υπήρξε θεμελιώδης, ωστόσο περιόριζε την εμβέλεια της εταιρείας στην επιχειρηματική αγορά. Αναλυτές της D.A. Davidson & Co. επισημαίνουν ότι οι πελάτες του AWS και του Google Cloud είχαν μέχρι σήμερα περιορισμένη ικανότητα ενσωμάτωσης των προϊόντων της OpenAI λόγω της αποκλειστικότητας. Πλέον, θεωρείται πιθανό οι επιχειρήσεις να εξετάζουν τις λύσεις της OpenAI σε άμεσο ανταγωνισμό με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, η οποία έχει ισχυρή παρουσία στις εν λόγω πλατφόρμες.
Από την πλευρά της, η Microsoft εργάζεται τους τελευταίους μήνες για τη μείωση της εξάρτησής της από την OpenAI, προχωρώντας στην ανάπτυξη δικών της μοντέλων και χρήση της Anthropic στα προϊόντα της. Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμούς στην υπολογιστική χωρητικότητα για υπηρεσίες AI, γεγονός που επηρεάζει την ανάπτυξη του τομέα cloud. Σύμφωνα με ανάλυση της Barclays, η κίνηση είναι θετική και για τις δύο πλευρές, καθώς επιτρέπει την αποδέσμευση κεφαλαίων για την ανάπτυξη της υπηρεσίας Copilot και άλλων υποδομών.
Αντιμονοπωλιακός έλεγχος και νέα δεδομένα στην αγορά
Η λήξη της περιόδου αποκλειστικότητας αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη διευκόλυνση της Microsoft έναντι των αντιμονοπωλιακών αρχών ελέγχου σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν εάν η στενή σύνδεση με την OpenAI προσέφερε στην εταιρεία ένα αθέμιτο πλεονέκτημα στις αγορές cloud και τεχνητής νοημοσύνης. Με τη νέα δομή της συμφωνίας, το επιχείρημα περί μονοπωλιακής πρόσβασης στην κρίσιμη αυτή τεχνολογία αποδυναμώνεται σημαντικά.