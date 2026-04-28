Uni Systems: διεθνής επέκταση, άμυνα και AI στο επίκεντρο της στρατηγικής

Περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της, πέραν των οργανισμών της Ε.Ε., καθώς και διεύρυνση της δραστηριότητάς της στον τομέα της άμυνας, στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων και των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, θέτει ως βασική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα η διοίκηση της Uni Systems, με αιχμή έργα που ενσωματώνουν την AI-first στρατηγική της.

Όπως ανέφερε κατά τη χθεσινή ενημέρωση του Τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της Uni Systems, Γιάννης Λουμάκης, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης σηματοδοτεί την είσοδο σε έναν νέο κύκλο έργων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη δημόσιων έργων ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις νέες ταυτότητες και την άμυνα, ενώ υπάρχει κυβερνητική δέσμευση για διάθεση περίπου 1 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία για τη συντήρηση και συνέχιση έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Αναφερόμενος στην εικόνα του κλάδου της πληροφορικής, σημείωσε ότι η περίοδος του Ταμείου Ανάκαμψης οδήγησε σε ταχεία ανάπτυξη πολλών εταιρειών, ωστόσο, «δυστυχώς τώρα γυρνάμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στην πληροφορική», περιγράφοντας ένα περιβάλλον με έντονο ανταγωνισμό και αυξημένες ενστάσεις στους διαγωνισμούς.

Στάθηκε επίσης στο αυξημένο κόστος του hardware, το οποίο, όπως είπε, δημιουργεί πιέσεις σε έργα που έχουν αναληφθεί με παλαιότερες τιμές. Για το θέμα έχει υπάρξει παρέμβαση από τον ΣΕΠΕ προς την κυβέρνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κ. Λουμάκης παρουσίασε το Synthesis AI, ένα ενιαίο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού που ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο των λύσεων και των λειτουργιών της εταιρείας. Όπως ανέφερε, το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται ήδη εδώ και περίπου έναν χρόνο στις εσωτερικές διαδικασίες και επεκτείνεται σταδιακά και στις υπηρεσίες προς τους πελάτες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Uni Systems έχει προχωρήσει στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στην παραγωγή λογισμικού όσο και στις επιμέρους λειτουργίες της.

Σήμερα απασχολεί 1.800 εργαζομένους από 45 εθνικότητες, ενώ το 2025 πραγματοποίησε 344 νέες προσλήψεις. Για το 2026 δεν προβλέπεται νέα ενίσχυση του προσωπικού, καθώς, όπως σημειώθηκε, η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης καλύπτει τις ανάγκες. Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απολύσεων, απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα έργα που θα αναλάβει η εταιρεία, επισημαίνοντας παράλληλα ένα «μούδιασμα» στις επενδύσεις πληροφορικής λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου Quest, Θεόδωρος Φέσσας, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εισαγωγής της Uni Systems στο Χρηματιστήριο, ανέφερε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα, δεδομένου ότι η μητρική είναι ήδη εισηγμένη, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Όμιλος εξετάζει πιθανές συνεργασίες, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι ώριμο.

Σε επίπεδο μεγεθών, η Uni Systems δραστηριοποιείται σε 25 χώρες και εξυπηρετεί περισσότερους από 300 πελάτες. Το 2025 κατέγραψε έσοδα 268 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11%, και EBITDA 28,5 εκατ. ευρώ (+22%), με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 11,2%. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων για την περίοδο 2021–2025 ανέρχεται σε 15%, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων για την περίοδο 2026–2030 διαμορφώνεται στα 671 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών προέρχεται από τις διεθνείς αγορές, με 125 εκατ. ευρώ (48%), ενώ ακολουθούν ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός. Τα έσοδα από τις ψηφιακές λύσεις ανήλθαν σε 83 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16%, αντανακλώντας την εστίαση της εταιρείας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα, η κυβερνοασφάλεια, το cloud, οι managed υπηρεσίες και το customer experience.

Ξεχωριστό σκέλος αποτελεί η δραστηριότητα στην έρευνα και καινοτομία, όπου, σε συνεργασία με το Pleiades Innovation Ecosystem, υλοποιούνται δράσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας με δήμους όπως Καλαμάτας, Χάλκης, Παλαιού Φαλήρου και Κω.