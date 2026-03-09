Beyond Barcelona: η Βαρκελώνη «κατεβάζει ρολά», η Αθήνα ανεβάζει στροφές! [Weekly Telecom]

Σχεδόν 105.000 συμμετέχοντες πλημμύρισαν την έκθεση τεχνολογίας MWC26 μετατρέποντας τη Βαρκελώνη στον παγκόσμιο ομφαλό των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής καινοτομίας – και η ομάδα της SmartPress ήταν εκεί, μεταφέροντας σας καθημερινά όλες τις εξελίξεις! ◆ Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Διευθυντής του GSMA, Vivek Badrinath, δεν δίστασε να θέσει τρεις στρατηγικές προκλήσεις για το ψηφιακό μέλλον του πλανήτη, εστιάζοντας στην πλήρη και άμεση ανάπτυξη του 5G Standalone, στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και στην εκπαίδευση γλωσσικών μοντέλων που δεν θα αποκλείουν τους μειονοτικούς πληθυσμούς ◆ Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες από σκηνής, τα κορυφαία στελέχη των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών κολοσσών προειδοποίησαν ανοιχτά για την απώλεια της ψηφιακής κυριαρχίας της ηπείρου, στρέφοντας τα βέλη τους στους ασφυκτικούς ρυθμιστικούς περιορισμούς που πνίγουν τον ανταγωνισμό απέναντι στην Αμερική και την Κίνα.

