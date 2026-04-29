Claude vs Gemini vs ChatGPT vs Perplexity vs NotebookLM: Η απόλυτη σύγκριση

Η έλευση του ChatGPT στις 30 Νοεμβρίου του 2022 έδωσε τη δυνατότητα σε όλους μας να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας. Και ενώ στην αρχή το ChatGPT αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο μονόδρομο με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια το ένα Chatbot μετά το άλλο.

ChatGPT

Perplexity AI

Claude

NotebookLM

Gemini

Σε αυτό το άρθρο συγκρίνουμε τα πέντε αυτά κορυφαία εργαλεία. Η σύγκριση γίνεται σε 13 πρακτικές κατηγορίες, με στόχο να σου δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του κάθε εργαλείου.

Κάθε εργαλείο βαθμολογείται με 1 έως 5 σε κάθε κατηγορία και στο τέλος αφού αθροιστούν όλοι οι βαθμοί, προκύπτει η τελική κατάταξη.

Οι βασικές κατηγορίες είναι οι εξής:

Απόδοση και νοημοσύνη

Δημιουργικότητα και ποιότητα κειμένου

Ταχύτητα και ευχρηστία

Πολυγλωσσία

Επεξεργασία εγγράφων

Πρόσβαση σε web δεδομένα

Πολυτροπικότητα (εικόνα, ήχος, βίντεο)

Προσωποποίηση και μνήμη

Ενσωματώσεις με άλλα εργαλεία

Ασφάλεια και αξιοπιστία

Value for money

Εμπειρία χρήστη

Ιδανική χρήση

Πριν μιλήσουμε όμως για τα τελικά αποτελέσματα, ας δούμε κάποια γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση:

Νοημοσύνη & Απόδοση: Ένα εργαλείο ξεχωρίζει ξεκάθαρα στη λογική σκέψη και ακρίβεια ενώ τα υπόλοιπα ακολουθούν με μικρές διαφορές.

Δημιουργικότητα & Κείμενο: Δύο εργαλεία κυριαρχούν στην παραγωγή ποιοτικού περιεχομένου.

Web Access & Έρευνα: Ένα εργαλείο ξεχωρίζει στην αξιοπιστία πηγών και real-time πληροφορία και είναι κατάλληλο για όσους κάνουν συχνά research.

Επεξεργασία εγγράφων: Ένα συγκεκριμένο εργαλείο υπερέχει στην ανάλυση μεγάλων αρχείων και είναι ιδανικό για reports, PDFs και data.

Πολυτροπικότητα: Ένα εργαλείο ξεχωρίζει στην επεξεργασία εικόνας και ήχου και είναι πολύ χρήσιμο για δημιουργούς περιεχομένου.

Value for money: Ένα εργαλείο προσφέρει πολύ υψηλή αξία χωρίς κόστος και είναι ιδανικό για αρχάριους.

Εμπειρία χρήστη: Ένα εργαλείο προσφέρει την πιο απλή και ομαλή εμπειρία, ενώ είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση χωρίς τεχνικές γνώσεις.

Γενικά θα λέγαμε πως δεν υπάρχει το “καλύτερο” αλλά το “κατάλληλο” εργαλείο.

Για παραγωγή περιεχομένου → δώσε έμφαση στη δημιουργικότητα

→ δώσε έμφαση στη δημιουργικότητα Για έρευνα → δες ποιο εργαλείο έχει καλύτερες πηγές

→ δες ποιο εργαλείο έχει καλύτερες πηγές Για αρχεία και δεδομένα → εστίασε στην επεξεργασία εγγράφων

→ εστίασε στην επεξεργασία εγγράφων Για multimedia → επίλεξε αυτό με πολυτροπικές δυνατότητες

Αλλά ας μη σε κρατάω άλλο σε αγωνία.

Αν θέλεις να δεις ποιο εργαλείο βγήκε πρώτο και πώς διαμορφώνεται η τελική τριάδα, δες το συνοδευτικό βίντεο.