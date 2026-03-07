Cosmote και Vodafone φέρνουν τα πρώτα network APIs στην ελληνική αγορά

Σε μια νέα κατηγορία ψηφιακών υπηρεσιών που αρχίζει να διαμορφώνεται διεθνώς στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών εισέρχεται η ελληνική αγορά, με τη συνεργασία της Cosmote Telekom και της Vodafone για την εισαγωγή καινοτόμων διεπαφών δικτύου APIs (Application Programming Interfaces).

Οι δύο πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ανακοίνωσαν ότι διαθέτουν στην ελληνική αγορά τα Number Verification και SIM Swap APIs, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας GSMA Open Gateway, η οποία επιδιώκει να ανοίξει τις δυνατότητες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων προς επιχειρήσεις και προγραμματιστές.

Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται κυρίως σε τράπεζες, fintech εταιρείες, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακές υπηρεσίες που χρειάζονται αξιόπιστους μηχανισμούς ταυτοποίησης χρηστών και πρόληψης απάτης.

Τα αποκαλούμενα network APIs επιτρέπουν σε εφαρμογές να συνδέονται απευθείας με λειτουργίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιούν δεδομένα ή δυνατότητες του δικτύου, όπως η επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού ή η ανίχνευση αλλαγής SIM, για να ενισχύουν την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών τους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια τραπεζική εφαρμογή ή μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο αν ο χρήστης που επιχειρεί να συνδεθεί είναι πράγματι ο κάτοχος του αριθμού κινητού που έχει δηλώσει ή αν έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα αλλαγή κάρτας SIM.

Ειδικότερα, το Number Verification API επιτρέπει την αυτόματη επιβεβαίωση ότι ένας χρήστης είναι ο κάτοχος ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου κατά τη διαδικασία σύνδεσης σε μια εφαρμογή. Η επιβεβαίωση πραγματοποιείται απευθείας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να απαιτείται η αποστολή και πληκτρολόγηση κωδικού μιας χρήσης μέσω SMS.

Το SIM Swap API, από την άλλη πλευρά, ενημερώνει μια υπηρεσία αν ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου έχει συνδεθεί πρόσφατα με νέα SIM κάρτα. Η πληροφορία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από τράπεζες ή άλλες ψηφιακές υπηρεσίες για να εντοπίζουν πιθανές απόπειρες απάτης, όπως περιπτώσεις στις οποίες τρίτοι αποκτούν πρόσβαση σε έναν αριθμό κινητού προκειμένου να λαμβάνουν κωδικούς επιβεβαίωσης.

Νέα αγορά υπηρεσιών για τις τηλεπικοινωνίες

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στις επιχειρήσεις και συνήθως χρεώνονται ανά χρήση, δηλαδή κάθε φορά που μια εφαρμογή πραγματοποιεί έναν έλεγχο ταυτοποίησης ή ασφάλειας μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Για παράδειγμα, μια τραπεζική εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί το Number Verification API κάθε φορά που ένας πελάτης επιχειρεί να συνδεθεί στον λογαριασμό του ή να εγκρίνει μια συναλλαγή, ενώ μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να χρησιμοποιεί το SIM Swap API για να ελέγχει αν ένας αριθμός κινητού έχει αλλάξει πρόσφατα κάρτα SIM πριν επιτρέψει μια αγορά.

Η ανάπτυξη των network APIs συνιστά μια ευρύτερη στρατηγική των τηλεπικοινωνιακών παρόχων διεθνώς για τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων πέρα από τις παραδοσιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Μέσω αυτών των διεπαφών, οι δυνατότητες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όπως η ταυτοποίηση αριθμού, η επαλήθευση συσκευής ή η ανίχνευση αλλαγής SIM, μετατρέπονται σε ψηφιακές υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από εφαρμογές, fintech εταιρείες, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλες επιχειρήσεις.

Μέρος της πρωτοβουλίας Open Gateway

Η συνεργασία των δύο εταιρειών εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία GSMA Open Gateway, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός διεθνούς οικοσυστήματος network APIs.

Σήμερα στο πρόγραμμα συμμετέχουν περίπου 85 τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι, που εκπροσωπούν περισσότερα από 300 δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, καλύπτοντας περίπου το 81% των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν τυποποιημένα APIs που θα επιτρέπουν σε προγραμματιστές να αναπτύσσουν εφαρμογές οι οποίες μπορούν να λειτουργούν σε διαφορετικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και αγορές.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, Λυκούργος Αντωνόπουλος, σημείωσε ότι η συνεργασία των δύο παρόχων αποτυπώνει τη δέσμευση για την ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται συνέργειες με τον όμιλο Telekom ώστε να δημιουργείται πρόσθετη αξία για τους πελάτες.

Από την πλευρά της Vodafone, η Johanna Wood, Director Network APIs, υπογράμμισε ότι η διάθεση των APIs για την πρόληψη απάτης στην ελληνική αγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών, σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και χρειάζονται εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με τον Henry Calvert, Head of Networks της GSMA, η εισαγωγή τέτοιων APIs θα επιτρέψει σε τράπεζες και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου να προστατεύουν καλύτερα τους πελάτες τους από την αυξανόμενη απειλή των ψηφιακών απατών, ενώ ταυτόχρονα δίνει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να δημιουργούν εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλαπλές αγορές.