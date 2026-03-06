Huawei: Η σύγκλιση AI και συνδεσιμότητας ορίζει το μέλλον στο MWC 2026

Στο πλαίσιο του MWC 2026, η Huawei παρουσίασε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων που εστιάζουν στη σύγκλιση της τεχνητής νοημοσύνης και της προηγμένης συνδεσιμότητας. Η εταιρεία προωθεί το δίπτυχο «AI + Connectivity» ως τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καλύπτοντας κάθε ανάγκη, από τις υποδομές των data centers έως την τελική εμπειρία του καταναλωτή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μετάβαση προς το 5G-Advanced, με την παρουσίαση προϊόντων που λειτουργούν στο φάσμα U6GHz, προσφέροντας πρωτοφανείς δυνατότητες χωρητικότητας και ταχύτητας. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας AI, διασφαλίζοντας ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να υποστηρίξουν τις απαιτητικές εφαρμογές της νέας ψηφιακής εποχής.
Καινοτομίες στην κινητή τηλεφωνία και την εγκατάσταση
Η Huawei παρουσίασε το πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων U6GHz, το οποίο θεωρείται καθοριστικό για την ανάπτυξη του 5G-Advanced και την προετοιμασία για το 6G. Η κεραία 256T256R, αξιοποιώντας την τεχνολογία ELAA (Extremely Large Antenna Array), επιτρέπει την αξιοποίηση υψηλών συχνοτήτων με κάλυψη αντίστοιχη με τις τρέχουσες 5G μπάντες (πχ: 3.5GHz), αλλά με σημαντικά αυξημένη χωρητικότητα. Οι χρήστες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν ταχύτητες που αγγίζουν τα 10 Gbps downlink, ενώ η συνολική χωρητικότητα του site μπορεί να φτάσει τα 100 Gbps, καθιστώντας εφικτές εφαρμογές όπως το 8K live streaming σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Η έγκριση του φάσματος στην Ευρώπη αναμένεται εντός του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για τους εθνικούς ρυθμιστές.
Παράλληλα, η λύση EasyAAU προσφέρει πρωτοποριακή ευελιξία στην εγκατάσταση κεραιών σε αστικά περιβάλλοντα με περιορισμένο χώρο. Οι συγκεκριμένες μονάδες ζυγίζουν μόλις 12 κιλά, επιτρέποντας την εγκατάσταση από ένα άτομο, μειώνοντας δραστικά το κόστος και τον χρόνο τοποθέτησης. Η τεχνολογία βασίζεται στους νέους ενισχυτές ισχύος με νέα και πρωτοποριακά υλικά, τα οποία, οι οποίοι εξασφαλίζουν κορυφαία θερμική αγωγιμότητα και αποδοτικότητα, επιτρέποντας στη συσκευή να παραμένει μικρή και ελαφριά χωρίς καμία θυσία στην ισχύ ή την κάλυψη του σήματος.
Έξυπνη συνδεσιμότητα για κατοικίες και αγροτικές περιοχές
Στον τομέα της σταθερής ασύρματης πρόσβασης, η Huawei εισάγει το FWAi 2.0, το οποίο χρησιμοποιεί το φορητό 5G τερματικό CPE7. Η συσκευή ενσωματώνει προηγμένους αλγορίθμους AI για την αυτόματη βελτιστοποίηση σήματος, εξασφαλίζοντας σταθερή πρόσβαση υψηλής ποιότητας. Για τις απομακρυσμένες περιοχές, το νέο rural τερματικό επιτρέπει την ευρυζωνική κάλυψη σε ακτίνα έως πέντε χιλιομέτρων με ελάχιστο κόστος υποδομής, δίνοντας την δυνατότητα για οικονομικές ευρυζωνικές συνδέσεις σε αγροτικές και ημι-αγροτικες περιοχές.
Το έξυπνο σπίτι αναβαθμίζεται μέσω του AI Assistant, ο οποίος λειτουργεί ως ένας ψηφιακός μηχανικός πεδίου. Ο βοηθός αυτός μπορεί να σκανάρει το οικιακό δίκτυο, να ελέγχει το Quality of Service (QoS) και να προτείνει βελτιώσεις στην τοποθέτηση των mesh nodes. Επιπλέον, το νέο Set-top Box επιτρέπει τη μετατροπή 2D σε 3D περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μια κινηματογραφική εμπειρία χωρίς την ανάγκη ειδικών γυαλιών (glass-free 3D), ενώ συνδυάζεται ιδανικά με τα νέα AR γυαλιά της εταιρείας.
Σταθερά δίκτυα και ενεργειακή διαχείριση
Στην κατηγορία της σταθερής δικτύωσης, η Huawei προωθεί την τεχνολογία 50G-PON ως τον διάδοχο των υφιστάμενων οπτικών ινών. Η λύση αυτή επιτρέπει συμμετρικές ταχύτητες 50 Gbps χωρίς την ανάγκη αλλαγής της υφιστάμενης καλωδίωσης. Στην ελληνική αγορά, οι WiFi 7 routers που είναι ήδη διαθέσιμοι υποστηρίζουν tri-band λειτουργία και τεχνολογία FTTR (Fiber to the Room), διασφαλίζοντας ότι η οπτική ίνα φτάνει σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού.
Η ενότητα Digital Power εισάγει το Virtual Power Plant (VPP), το οποίο μετατρέπει τις μπαταρίες λιθίου των τηλεπικοινωνιακών sites σε ενεργά στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου. Μέσω AI, οι πάροχοι μπορούν να βοηθήσουν τους διαχειριστές μεταφοράς ενέργειας (όπως ο ΑΔΜΗΕ) στη σταθεροποίηση του δικτύου κατά τις ώρες αιχμής, δημιουργώντας νέα έσοδα. Η λύση αυτή εφαρμόζεται ήδη εκτενώς σε data centers στη Γερμανία και τη Γαλλία.
Υποδομές Data Centers και επεξεργαστική ισχύς AI
Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της τεχνητής νοημοσύνης, η Huawei παρουσίασε switches με συστήματα υγρόψυξης (liquid cooling). Η τεχνολογία αυτή είναι απαραίτητη καθώς τα AI data centers είναι 2,5 έως 3 φορές πιο ενεργοβόρα από τα παραδοσιακά. Παράλληλα, η all-flash λύση OceanStor εξασφαλίζει τη γρήγορη τροφοδοσία των AI μοντέλων με δεδομένα, εκμηδενίζοντας τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία.
Στην κορυφή των υποδομών βρίσκεται το Atlas 950 SuperPoD. Κάθε cabinet ενσωματώνει 64 Ascend NPUs και μπορεί να κλιμακωθεί σε clusters έως και 8.192 NPUs, λειτουργώντας ως ένας ενιαίος υπερυπολογιστής. Με τη χρήση της τεχνολογίας UnifiedBus, το σύστημα επιτρέπει την εκπαίδευση μοντέλων με τρισεκατομμύρια παραμέτρους, προσφέροντας μια ισχυρή εναλλακτική λύση στον τομέα των chips AI και ανταγωνιζόμενη ευθέως καθιερωμένους παίκτες της αγοράς.
Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς