Ο ελληνικός κινηματογράφος αποκτά το ψηφιακό του σπίτι

Η Uni Systems παρουσιάζει ένα νέο ψηφιακό κεφάλαιο για τον ελληνικό κινηματογράφο που ανοίγει με την παράδοση του έργου «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης – δημιουργίας ψηφιακού αποθέματος και εφαρμογών για το έργο Εικονικό Μουσείο & Αποθετήριο του Ελληνικού Κινηματογράφου» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το έργο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο και σύγχρονο ψηφιακό οικοσύστημα αφιερωμένο στη διατήρηση, ανάδειξη και διεθνή προβολή της κινηματογραφικής μας παράδοσης. Βασικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η ολοκληρωμένη και συστηματική ψηφιακή, συγκέντρωση, αποτύπωση, καταγραφή και τεκμηρίωση του συνόλου της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα με βάση τις συλλογές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (ΕΑΚ) αλλά και η παράλληλη διάχυση του επεξεργασμένου υλικού. Μετά από 17 μήνες υλοποίησης, το έργο ολοκληρώνεται και ανοίγει για το κοινό στο τέλος Μαρτίου, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή για τον ελληνικό κινηματογράφο και προσφέροντας ανοιχτή πρόσβαση στο πλούσιο και πολυσχιδές αρχειακό υλικό που έως σήμερα παρέμενε κατακερματισμένο ή περιορισμένης πρόσβασης.

To νέο αποθετήριο του ελληνικού κινηματογράφου, το filmography.gr, σήμερα βρίσκεται σε beta version και συγκεντρώνει, οργανώνει και προβάλλει ένα εντυπωσιακό εύρος κινηματογραφικού αρχειακού περιεχομένου, όπως:

Αρχειακό υλικό από περισσότερες των 2000 ταινιών (σενάρια, σημειώματα σκηνοθετών, προωθητικά φυλλάδια, κλπ).

Βιογραφικά και φιλμογραφία άνω των 750 σκηνοθετών.

Στοιχεία για την πλειονότητα των συντελεστών των ταινιών με πλούσια τεκμηρίωση και ανάπτυξη ειδικού θησαυρού όρων.

Μοναδικό φωτογραφικό υλικό και επιλεγμένο οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου καθώς και τον επιστημονικό οδηγό που συγγράφηκαν από θεωρητικούς.

Τριάντα (30) βίντεο με συνεντεύξεις σκηνοθετών, η δημιουργία των οποίων έγινε στο πλαίσιο του έργου.

Mεγάλος όγκος αρχειακού υλικού ψηφιοποιήθηκε, ενώ επιπλέον υλικό από προηγούμενες ψηφιοποιήσεις αξιοποιήθηκε μέσω διαδικασίας μετάπτωσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, αφισών, περιοδικών, σεναρίων, σημειωμάτων σκηνοθετών, αποσπασμάτων βίντεο, trailers, εντύπων και σπάνιων τεκμηρίων. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα, διασφαλίζοντας την υψηλότερη δυνατή πιστότητα στο πρωτότυπο υλικό καθώς και την ασφαλή διατήρηση των αρχείων.

Συμπληρωματικά, στο πλαίσιο του έργου αναβαθμίστηκαν πλήρως η ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η ιστοσελίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου που επανασχεδιάστηκαν ως σύγχρονες, δυναμικές ψηφιακές πύλες πολιτισμού.

Το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου οργανώνεται μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος ευρετηρίασης, απόθεσης και διαχείρισης συλλογών, με τη χρήση της πλατφόρμας TMS Collections, ενώ η προβολή στο ευρύ κοινό παρέχεται μέσω του συστήματος εικονικού μουσείου eMuseum, το οποίο λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος διαχείρισης και διάθεσης του αρχειακού υλικού. Οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες, πλήρως προσαρμοσμένες για χρήση από κινητά, tablets και υπολογιστές, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, υποστηρίζουν πολυγλωσσικό περιεχόμενο και ενσωματώνουν εργαλεία προβολής και στατιστικής παρακολούθησης, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ελληνικού κινηματογράφου και τη δυνατότητα επικοινωνίας με νέο, ευρύτερο κοινό. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υψηλή διαθεσιμότητα και η αδιάλειπτη λειτουργία διασφαλίζονται μέσω της χρήσης των σύγχρονων υποδομών UniCloud της Uni Systems, στις οποίες φιλοξενούνται το λογισμικό και οι εφαρμογές του συστήματος.

Τέλος, το έργο πλαισιώνεται από προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό των φορέων, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα νέα ψηφιακά εργαλεία, καθώς και από συνεχή τεχνική υποστήριξη και εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στη διαχρονική ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξης του ελληνικού κινηματογραφικού πολιτισμού, δημιουργώντας μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στους παραδοσιακούς φορείς και τις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες. Το εν λόγω έργο δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια στρατηγική επένδυση που μεταφέρει τη συλλογική μνήμη και την ιστορία του ελληνικού σινεμά στη νέα ψηφιακή εποχή, ενισχύοντας τη διατήρηση και τη διεθνή προβολή του για τις επόμενες γενιές.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με αναδόχους την ένωση εταιρειών «Uni Systems – ΟΤΕ».