MWC 26: Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στη Βαρκελώνη

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στην έκθεση MWC 2026 στη Βαρκελώνη, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της φετινής εθνικής συμμετοχής. Η τελετή έλαβε χώρα στο εκθεσιακό κέντρο Fira Gran Via, με την παρουσία δεκάδων εκπροσώπων του εγχώριου τεχνολογικού οικοσυστήματος και διεθνών επισκεπτών. Η ελληνική αποστολή συμμετέχει για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά, αποτελώντας πλέον έναν σταθερό θεσμό εξωστρέφειας για την ψηφιακή οικονομία της χώρας. Η οργάνωση του περιπτέρου υλοποιήθηκε με τη συνεργασία κρατικών φορέων και επιχειρηματικών συνδέσμων, επιδιώκοντας την προβολή των καινοτόμων λύσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Η φετινή παρουσία χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή σαράντα οκτώ επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στη δικτύωση με διεθνείς εταίρους και επενδυτές.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Μάνος Μακρομάλλης, μιλώντας στην κάμερα του InfoCom, υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς παρουσίας της Ελλάδας σε αυτό το διεθνές συνέδριο. Σύμφωνα με τον κ. Μακρομάλλη, η αποστολή αποτελείται από περισσότερους από εκατόν πενήντα ανθρώπους που υποστηρίζουν την προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού μηνύματος. Ο πρόεδρος του συνδέσμου σημείωσε ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν παράγουν και δημιουργούν προϊόντα στην Ελλάδα, έχοντας ως κύριο σκοπό τη διαφήμιση των εξαγώγιμων λύσεων στο εξωτερικό. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ, ενώ τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η στρατηγική εξωστρέφειας και οι διεθνείς αγορές

Η φετινή αποστολή, με κεντρικό σύνθημα «Innovative Minds: Global Impact», εστιάζει στην ανάδειξη των ελληνικών ψηφιακών τεχνολογιών σε οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας. Κατά τις τοποθετήσεις στα εγκαίνια, επισημάνθηκε ότι η στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην πρόσβαση σε μεγάλες αγορές, όπως αυτές της Ευρώπης και της Αμερικής. Η αγορά της Ελλάδας αναγνωρίζεται ως σημαντική, ωστόσο η διείσδυση σε διεθνή περιβάλλοντα θεωρείται κρίσιμη για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των εταιρειών. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα που προσφέρει η εθνική συμμετοχή για να δημιουργήσουν προϊόντα που θα εξάγονται σε ολόκληρο τον πλανήτη με επιτυχία.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η εθνική συμμετοχή είναι φέτος πολυπληθέστερη από κάθε άλλη χρονιά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ωρίμανση του οικοσυστήματος. Η παρουσία στα κέντρα όπου συζητούνται οι νέες τάσεις της τεχνολογίας θεωρείται απαραίτητη για τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στις επικοινωνίες. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται από τη συνεργασία του αρμόδιου υπουργείου και του εθνικού φορέα επενδύσεων, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι οι εταιρείες που ξεκινούν από το εθνικό περίπτερο να αποκτήσουν τη δυναμική για αυτόνομη εκθεσιακή παρουσία στο μέλλον, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της αρχικής τους υποστήριξης από τους φορείς.

Ψηφιακές υποδομές και ο εθνικός υπερυπολογιστής

Η εθνική παρουσία στη Βαρκελώνη συμπίπτει με την υλοποίηση εμβληματικών έργων, όπως το Ultra Fast Broadband και ο εθνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος». Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, η κατασκευή του υπερυπολογιστή συνοδεύεται από τη δρομολόγηση ενός συμπληρωματικού project στην Κοζάνη, ενισχύοντας την εγχώρια υπολογιστική ισχύ. Οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στα δεδομένα και την αναβάθμιση των εθνικών υποδομών. Παράλληλα, αναφέρθηκε ο σχεδιασμός για την εκτόξευση δεκατριών νανοδορυφόρων, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας, προσφέροντας κάλυψη σε περιοχές όπου τα επίγεια συστήματα παρουσιάζουν περιορισμούς στη λειτουργία τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση για το έργο των ασφαλών επικοινωνιών, το οποίο αφορά άμεσα τα σώματα ασφαλείας και τις κρατικές λειτουργίες. Το έργο αυτό σχεδιάζεται με ορίζοντα τουλάχιστον μίας δεκαετίας, ενσωματώνοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για την προστασία των κρίσιμων επικοινωνιών. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να συγκεντρώσει απόψεις και ιδέες από την αγορά, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας. Η ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας στον ψηφιακό χώρο αποτελεί προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού, διασφαλίζοντας ότι η χώρα θα διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας τεχνολογικής εποχής.

Η περιφερειακή καινοτομία και η στήριξη φορέων

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ενεργά στην αποστολή, υποστηρίζοντας νέες εταιρείες τεχνοβλαστούς που επιδιώκουν τη διεθνή δικτύωση και τη σύναψη συνεργασιών. Κατά την ενημέρωση, αναφέρθηκε ότι η περιφέρεια πρωτοστατεί στην παροχή εξακοσίων είκοσι ψηφιακών υπηρεσιών, έχοντας εξυπηρετήσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Η παρουσία στη Βαρκελώνη αποσκοπεί στην προβολή του ανθρώπινου δυναμικού που διακρίνεται στον τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας. Μέσα από τη συνεργασία με το υπουργείο και τον εθνικό φορέα εξωστρέφειας, επιδιώκεται η ανάδειξη των περιφερειακών επιχειρήσεων ως αξιόπιστων και καινοτόμων εταίρων που μπορούν να προσφέρουν λύσεις αιχμής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την ελληνική αποστολή στηρίζει ένα ευρύ δίκτυο φορέων. Οι φορείς αυτοί παρέχουν την απαραίτητη καθοδήγηση και τους πόρους για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Η συλλογική υποστήριξη επιτρέπει στις εταιρείες να συμμετέχουν σε σημαντικά ραντεβού της αγοράς, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους εκτός των ελληνικών συνόρων. Η επιτυχία της εθνικής συμμετοχής βασίζεται στην κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του οικοσυστήματος, προκειμένου να προβληθεί το καινοτόμο πρόσωπο της Ελλάδας και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δημοσιογραφική αποστολή στην Βαρκελώνη: Δημήτρης Σκιάννης, Πέτρος Κυπραίος, Γιώργος Γρίβας. Επιμέλεια κειμένου: Χρήστος Κοτσακάς