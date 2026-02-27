EPSILONNET: διαδικτυακή ημερίδα για ψηφιακή διακίνηση αποθεμάτων & υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ο Όμιλος EPSILONNET πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία τη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή Διακίνηση Αποθεμάτων & Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της επιχειρηματικής και λογιστικής κοινότητας σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές στο ψηφιακό και φορολογικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι σημαντικές θεσμικές αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή από το 2026, με έμφαση στην καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και ειδικότερα στην επέκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής της για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 1.000.000 € για το έτος 2023, καθώς και στη Β’ Φάση της ψηφιακής διακίνησης αποθεμάτων, η οποία αναμένεται να μεταβάλει ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κα Βασιλική Στούμπου, Γενική Διευθύντρια της Epsilon Digital & e-Invoicing, ενώ εισηγητές ήταν οι κ.κ.:

Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου EPSILONNET,

Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Tax Legislation Expert και myData Specialist του Ομίλου EPSILONNET και

, Tax Legislation Expert και myData Specialist του Ομίλου EPSILONNET και Πέτρος Κοραλής, Commercial Director SME του Ομίλου EPSILONNET

Μέσα από τις εισηγήσεις τους παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: υποχρεώσεις παρόχων, διαδικασίες για την υποχρεωτική εφαρμογή της και τα φορολογικά κίνητρα από την άμεση εφαρμογή της

Ψηφιακή Διακίνηση Αποθεμάτων: τι αλλάζει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων με την εφαρμογή της Β' Φάσης

Υπηρεσίες πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού τιμολόγησης λιανικής, χονδρικής και δημοσίου

Η μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων όλων των κλάδων, καθώς και επαγγελματιών του λογιστικού και φοροτεχνικού κλάδου ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς για την κατανόηση και έγκαιρη προσαρμογή στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και τη συμμόρφωση με τις νέες υποχρεωτικές διαδικασίες, καθώς και την ανάγκη για αξιόπιστη καθοδήγηση και τεχνολογικές λύσεις που θα διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση.

Ο Όμιλος EPSILONNET συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, στηρίζοντας έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις στη μετάβασή τους στη νέα εποχή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ψηφιακής διακίνησης των αποθεμάτων.

Ειδική Ημερίδα για την «Ψηφιακή Διακίνηση Αποθεμάτων στον Αγροτικό Τομέα»

Στο πλαίσιο της συνεχούς αυτής προσπάθειας για την έγκυρη ενημέρωση όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων, ο Όμιλος EPSILONNET διοργανώνει την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 16.00-18.00 νέα ειδική διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή Διακίνηση Αποθεμάτων στον Αγροτικό Τομέα», με στόχο την άμεση και πρακτική ενημέρωση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής ημερίδας θα παρουσιαστούν με πρακτικό και κατανοητό τρόπο οι νέες υποχρεώσεις για την ψηφιακή διακίνηση αγροτικών προϊόντων, ανά κατηγορία αγρότη, καθώς και ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή Ημερίδα, μπορούν να δουν την πρόσκληση και να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή εδώ.