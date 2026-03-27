Ενημερωτική ημερίδα του ομίλου EPSILONNET για τη νέα δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα»

Ο Όμιλος EPSILONNET, με σταθερή προσήλωση στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων και ψηφιακού μετασχηματισμού, διοργανώνει εξειδικευμένη διαδικτυακή ημερίδα με αντικείμενο τη νέα χρηματοδοτική Δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα», η οποία προκηρύχθηκε την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2026 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027» του ΕΣΠΑ.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε υφιστάμενους και εν δυνάμει πελάτες του Ομίλου, ενισχύοντας την έγκαιρη προετοιμασία τους για την αποτελεσματική αξιοποίηση της Δράσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02 Απριλίου 2026 και ώρα 16.00–18.00 και απευθύνεται σε λογιστικά γραφεία και λογιστές, συμβούλους πληροφορικής, καθώς και σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών και ψηφιακών τους υποδομών μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν:

τα βασικά χαρακτηριστικά, οι όροι συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαδικασία υποβολής, καθώς και

οι σύγχρονες ψηφιακές λύσεις του Ομίλου EPSILONNET που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τη Δράση μπορούν να δουν την Πρόσκληση και να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή.

Η νέα Δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα» -ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31.03.2026

Η νέα Δράση, με έναρξη υποβολής αιτήσεων την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 και καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με συνολικό προϋπολογισμό 50.000.000€.

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε τομείς με υψηλό εξαγωγικό προσανατολισμό, η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και η αύξηση της παραγωγής προϊόντων υψηλής ζήτησης, συμβάλλοντας παράλληλα στην κάλυψη της εγχώριας αγοράς με προϊόντα ελληνικής παραγωγής.

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, οι οποίες μεταξύ άλλων, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση και τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το προηγούμενο έτος.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 100.000€ έως 400.000€, με ανώτατο όριο δημόσιας δαπάνης το ποσό των 200.000€.

Η δημόσια χρηματοδότηση κυμαίνεται σε ποσοστό 50% έως 55% και αφορά επενδύσεις σε παραγωγικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και σε ψηφιακά συστήματα και εφαρμογές. Ενδεικτικά, ενισχύονται δαπάνες για:

Προμήθεια παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

Συστήματα ERP, CRM και B2B πλατφόρμες

Αναβάθμιση λογισμικού και λύσεις Cloud/SaaS

Ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης και επιχειρηματικής πληροφόρησης

Δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και δράσεις ψηφιακής προβολής

Πρόσληψη νέου προσωπικού

Πιστοποιήσεις & υπηρεσίες branding.

Η Δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα» αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και την τεχνολογική τους αναβάθμιση.

Η συμμετοχή στην ημερίδα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης, καθώς και ουσιαστικής προετοιμασίας για την αξιοποίηση της Δράσης.

Ο Όμιλος EPSILONNET, με τη συστηματική υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης, καθώς και με διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία, συμβάλλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.