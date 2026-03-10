Η Huawei συνδέει 170 εκατ. ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές παγκοσμίως

Η Huawei ανακοίνωσε ότι έχει παράσχει ψηφιακή συνδεσιμότητα σε 170 εκατομμύρια ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές σε περισσότερες από 80 χώρες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 120 εκατομμυρίων που είχε αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος Partner2Connect (P2C) Digital Coalition της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) για το 2025.

Η ανακοίνωση έγινε στο forum TECH Cares στη Βαρκελώνη, όπου συμμετείχαν πάνω από 80 εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων. Μέσω της ψηφιακής συνδεσιμότητας, κοινότητες και περιοχές που μέχρι πρόσφατα ήταν ψηφιακά απομονωμένες αποκτούν πλέον πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης καθώς και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

«Παρά τη ραγδαία πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, το ψηφιακό χάσμα εξακολουθεί να υφίσταται και ενδέχεται να διευρυνθεί περαιτέρω», δήλωσε ο Yang Chaobin, CEO του Huawei ICT Business Group, τονίζοντας ότι τα υψηλής ταχύτητας δίκτυα και οι ισχυρές υπολογιστικές δυνατότητες αποτελούν θεμέλια για μια συμπεριληπτική και βιώσιμη ψηφιακή εποχή.

Ο Cosmas Zavazava, Διευθυντής Telecommunication Development Bureau της ITU, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της Huawei και στην προσύλωσή της στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος: «Η σύνδεση των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών απαιτεί καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, συμμετοχικότητα και αποτελεσματική χρήση των τηλεπικοινωνιακών πόρων, ενεργή συμμετοχή των κοινοτήτων αλλά και συνεχή επένδυση στις τοπικές δεξιότητες. Συγχαίρω τη Huawei για την καθολική και ουσιαστική συνδεσιμότητα που παρέχει διαχρονικά και είμαι περήφανος για τη εποικοδομητική και επιτυχημένη συνεργασία μας».

Η ψηφιακή συμπερίληψη, όπως τονίστηκε στο forum από τον Jeff Wang Πρόεδρο Public Affairs Communications της Huawei, δεν εξαντλείται στη συνδεσιμότητα. Η Huawei επενδύει παράλληλα στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω τριών στρατηγικών πρωτοβουλιών: επέκταση της ψηφιακής πρόσβασης, εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών STEM. Στόχος είναι η ενδυνάμωση μαθητών, νέων, ηλικιωμένων και γυναικών, σε συνεργασία με κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα Skills on Wheels παρέχει εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων με κινητές μονάδες σε κοινότητες εκτός αστικών κέντρων. Από την έναρξή του το 2019, πάνω από 130.000 άτομα σε 21 χώρες έχουν επωφεληθεί. Παράλληλα, στον τομέα των δικτύων ειδικά προσαρμοσμένων για τις ανάγκες αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, η Huawei υλοποίησε το 2025, σε συνεργασία με την MTN Νιγηρίας, τη λύση RuralCow που επέκτεινε την κάλυψη συνδεσιμότητας σε χωριά περίπου 1.500 κατοίκων, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και την πρόσβαση σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Όπως υπογραμμίστηκε κατά τη διάρκεια του forum, η προώθηση της ψηφιακής συμπερίληψης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από κυβερνήσεις, παρόχους τηλεπικοινωνιών, διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η Huawei, μέσα από τη συνεχή καινοτομία στις τεχνολογίες δικτύων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη δημιουργία υποδομών και λύσεων που επιτρέπουν την προσιτή και βιώσιμη συνδεσιμότητα, συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός δίκαιου και ισότιμου ψηφιακού κόσμου, όπου οι κοινότητες σε κάθε γωνιά του πλανήτη μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.