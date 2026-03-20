Κορυφαίοι ομιλητές στο Balkan eCommerce Summit 2026!

Το Balkan eCommerce Summit 2026 συνεχίζει να διευρύνει το διεθνές του πρόγραμμα με την ανακοίνωση πέντε επιπλέον ομιλητών, οι οποίοι φέρνουν τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των οικοσυστημάτων AI, του δικαίου των καταναλωτών και του ανταγωνισμού, της δυναμικής τιμολόγησης, της ανάπτυξης μέσω affiliate marketing και του διασυνοριακού fulfillment.
Οι νέοι επιβεβαιωμένοι ομιλητές περιλαμβάνουν:
Jesse Weltevreden – CEO του RankmyAI και Καθηγητής Ψηφιακού Εμπορίου στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Άμστερνταμ. Ο Jesse ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους καταλόγους εργαλείων AI παγκοσμίως, παρακολουθώντας περισσότερες από 60.000 εταιρείες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ αξιολογεί τα οικοσυστήματα AI με τη χρήση διαφανών, δεδομενοκεντρικών δεικτών. Στη Σόφια, ο Jesse θα παρουσιάσει μια πρακτική και ερευνητικά τεκμηριωμένη οπτική για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει το εμπόριο και τι πρέπει να παρακολουθούν οι ηγέτες των επιχειρήσεων πέρα από τον θόρυβο της δημοσιότητας.
Gabriela Ivanova – Ιδρύτρια της Ivanova Legal Solutions. Η δικηγόρος Gabriela Ivanova διαθέτει βαθιά εμπειρία στο δίκαιο του καταναλωτή, του ανταγωνισμού και των επιχειρήσεων, κατέχοντας μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοοικονομικά και εξειδίκευση στα Οικονομικά για Δικηγόρους Ανταγωνισμού στο Λονδίνο. Γνωστή για την ικανότητά της να μετατρέπει σύνθετα νομικά ζητήματα σε σαφείς οδηγίες, η Gabriela υποστηρίζει επιχειρηματίες που ξεκινούν ή αναπτύσσουν διαδικτυακές επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να λαμβάνουν ορθότερες αποφάσεις σε μια αγορά όπου η συμμόρφωση και η εμπιστοσύνη είναι όλο και πιο καθοριστικές.
Simeon Lukov – CEO της Dynamic Pricing.AI. Ο Simeon είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dynamic Pricing.AI, η οποία εξειδικεύεται στη βελτιστοποίηση τιμών μέσω AI για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Με πτυχίο στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και δεκαετή εμπειρία στην Ανταγωνιστική Πληροφόρηση (Competitive Intelligence), ο Simeon προτείνει μια αυστηρή προσέγγιση για τη μετατροπή των δεδομένων αποθέματος, ζήτησης, ανταγωνισμού και μετατροπών (conversions) σε τιμολογιακές αποφάσεις που προστατεύουν τα περιθώρια κέρδους, επιταχύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη.
Carmen Cureu – Διευθύντρια Έρευνας Αγοράς στην Geopost και ηγετικό στέλεχος στην ανάλυση καταναλωτικών δεδομένων, με εξειδίκευση στις τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη. Η Carmen ηγείται παγκόσμιων μελετών για την αγορά και τους καταναλωτές, επιβλέποντας διεθνείς έρευνες μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένου του ευρέως αναγνωρισμένου «E-shopper Barometer», που διεξάγεται ετησίως σε περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες. Η εργασία της εστιάζει στη διασυνοριακή συμπεριφορά, στις προτιμήσεις παράδοσης και στην εξέλιξη των προσδοκιών του ψηφιακού καταναλωτή.
Maher Tarazi – CEO της ALTEXPRESS. Ο Maher είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Altexpress, μιας εταιρείας ταχυμεταφορών και e-fulfillment που βασίζεται στην τεχνολογία. Έχοντας εργαστεί σε όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή σε θέματα logistics και FMCG σε πολυεθνικές εταιρείες, ο Maher επέστρεψε στην επιχειρηματικότητα και πλέον βοηθά τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου να επεκταθούν σε νέες αγορές μέσω αποτελεσματικότερου fulfillment, καλύτερου επιχειρησιακού ελέγχου και υψηλότερης αξιοπιστίας στις παραδόσεις.
Περισσότεροι ομιλητές, συνεργάτες και σημαντικές στιγμές του προγράμματος θα ανακοινωθούν σύντομα.
