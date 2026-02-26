Ολοκληρώθηκε το ITU Regional Radiocommunication Seminar που συνδιοργάνωσε και φιλοξένησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από τις 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, το ITU Regional Radiocommunication Seminar 2026 for Europe (RRS-26-Europe), που διοργανώθηκε από τη International Telecommunication Union (ITU) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον ευρωπαϊκό διακυβερνητικό οργανισμό European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) στον οποίο συμμετέχουν 46 ευρωπαϊκές χώρες (κράτη-μέλη της ΕΕ και μη μέλη).

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν πάνω από 100 εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες από την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι κρατών-μελών της ITU από όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας συμμετείχαν ενεργά πολυάριθμα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), καθώς και εκπρόσωποι πολλών ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και διαστήματος, αναδεικνύοντας το έντονο εθνικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη διαχείριση φάσματος και τις δορυφορικές επικοινωνίες.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η επιτυχής διοργάνωση του ITU Regional Radiocommunication Seminar στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας στον ευρωπαϊκό και διεθνή διάλογο για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος και τις δορυφορικές επικοινωνίες. Με συστηματική προετοιμασία ενόψει της WRC-27 και έμφαση σε καινοτόμες τεχνολογίες όπως το Direct-to-Device, ενισχύουμε την τεχνολογική ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Τις εργασίες του Σεμιναρίου άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Καθηγητής Κωνσταντίνος Καράντζαλος, ο οποίος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της έγκαιρης προετοιμασίας ενόψει των σημαντικών ρυθμιστικών αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του φάσματος που θα ληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο στο πλαίσιο της WRC 2027.

Θεματολογία Σεμιναρίου

Το RRS-26-Europe παρείχε ολοκληρωμένη επιμόρφωση σε ζητήματα διεθνούς διαχείρισης φάσματος, συνδυάζοντας θεωρητικές εισηγήσεις και πρακτικά εργαστήρια. Οι εργασίες κάλυψαν τη δομή και λειτουργία της ITU και ειδικότερα του Τομέα ITU-R, το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο ραδιοφάσματος (Radio Regulations-RR), τις διαδικασίες κοινοποίησης και καταχώρισης συχνοτήτων στο Διεθνές Μητρώο Συχνοτήτων (Master International Frequency Register -MIFR), καθώς και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για επίγειες και διαστημικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών συστημάτων σε γεωστατική τροχιά (GSO) και των δορυφορικών συστημάτων σε μη γεωστατικές τροχιές (non-GSO). Παρουσιάστηκαν επίσης τα εξειδικευμένα εργαλεία και οι βάσεις δεδομένων της ITU τα οποία είναι απαραίτητα για την υποβολή και κοινοποίηση (notification) τόσο των επίγειων όσο και των δορυφορικών δικτύων ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές και την προετοιμασία όλων των θεμάτων (Agenda Items) που θα συζητηθούν στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (World Radiocommunication Conference 2027 -WRC-27),

Ημερίδα ITU Forum ‘D2D και προοπτικές ενόψει WRC-27’

Η τελευταία ημέρα του Σεμιναρίου, στις 20 Φεβρουαρίου 2026, αφιερώθηκε σε ειδική ημερίδα (Forum ‘D2D – Global views and Regulatory perspectives’) με θέμα τις τεχνολογίες που αφορούν την δορυφορική επικοινωνία απευθείας σε συσκευές (D2D, Direct-to-Device) και τις αντίστοιχες προοπτικές πρόσβασης σε φάσμα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ενόψει και της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών 2027, κατά το οποίο συζητήθηκαν σε βάθος οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κρίσιμες επιλογές πολιτικής που σχετίζονται με τις υπηρεσίες Direct-to-Device (D2D). Κατά την τοποθέτησή του, ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος τόνισε ότι «το D2D δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία που θα έρθει αλλά μια υφιστάμενη και άμεση ανάγκη». Υπογράμμισε ότι το D2D συνιστά ταυτόχρονα ρυθμιστική πρόκληση και δυνητικό τεχνολογικό καταλύτη αλλαγών (game changer), επισημαίνοντας πως οι επικείμενες αποφάσεις πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καθορίσουν εάν το D2D θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα, τον ανταγωνισμό και την καινοτομία ή εάν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κατακερματισμό του φάσματος και της δομής της αγοράς στην Ευρώπη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια αδειοδότησης φάσματος για D2D υπηρεσίες, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και τη σημασία διαθεσιμότητας επαρκούς φάσματος στις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (Μobile Satellite Service, MSS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για D2D εφαρμογές. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον η υπηρεσία D2D δεν είναι μια πιλοτική εφαρμογή αλλά μια υπηρεσία που δύναται να εξυπηρετήσει κανονικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Στο Forum συμμετείχαν με ομιλίες εκπρόσωποι κορυφαίων διεθνών εταιρειών και οργανισμών, μεταξύ των οποίων η SpaceX, η Vodafone Group, η Deutsche Telekom, η Amazon Kuiper, η Eutelsat, η European Space Agency, η Global System for Mobile Association (GSMA), η Global Satellite Operators Association (GSOA) και η Hellas Sat αλλά και εκπρόσωποι από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές της Αγγλίας (Ofcom), της Γαλλίας (ANFR) της Γερμανίας (BNetZA) και της Ελλάδας (ΕΕΤΤ). Οι παρεμβάσεις τους ανέδειξαν τις τεχνολογικές τάσεις σύγκλισης επίγειων και δορυφορικών δικτύων, καθώς και τις ρυθμιστικές επιλογές που θα διαμορφώσουν το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ενόψει και της WRC-27.

Στρατηγική σημασία για την Ελλάδα

Η επιτυχής διοργάνωση του RRS-26-Europe στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή και ευρωπαϊκό διάλογο για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος και τη ρύθμισητου αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου. Η ισχυρή ελληνική συμμετοχή και η παρουσία κορυφαίων διεθνών φορέων ανέδειξαν τη σημασία της συστηματικής προετοιμασίας ενόψει της WRC-27 και της ενίσχυσης της τεχνικής και ρυθμιστικής επάρκειας της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων και αυξανόμενων απαιτήσεων για αποδοτική και βιώσιμη χρήση του φάσματος.