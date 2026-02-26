Η interworks.cloud εντάσσεται στον παγκόσμιο όμιλο της Climb Global Solutions

Η interworks.cloud εντάσσεται στον όμιλο της Climb Global Solutions, μια κίνηση που επιτρέπει στην ελληνική εταιρεία να κλιμακώσει την παρουσία της στη διανομή λογισμικού και υπηρεσιών νέφους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την κατάληξη ενός μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού σχεδιασμού της Interworks, αποσκοπώντας στην ενδυνάμωση των υποδομών της και την πρόσβαση σε διεθνείς πόρους.
Η εταιρεία, η οποία διατηρεί την έδρα της στην Αθήνα, συνεχίζει να ηγείται ενός δικτύου 600 μεταπωλητών cloud και παρόχων διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSPs) με γεωγραφική εστίαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ένταξη στον παγκόσμιο οργανισμό της Climb προσφέρει στην Interworks τη δυνατότητα να επιταχύνει τις στρατηγικές της πρωτοβουλίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει στο τοπικό της οικοσύστημα.
Η καθημερινή λειτουργία της Interworks και η παροχή τοπικής υποστήριξης παραμένουν αμετάβλητες, καθώς δεν προβλέπεται καμία τροποποίηση στις υφιστάμενες επιχειρησιακές της δομές. Η διοίκηση της εταιρείας διαβεβαιώνει για τη σταθερότητα των υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι οι ομάδες εργασίας και τα σημεία επαφής για τους συνεργάτες παραμένουν ως έχουν.
Στρατηγική ενίσχυση θέσης στο οικοσύστημα Microsoft
Ο Σταμάτης Μπαρμπουνάκης, Managing Director της Interworks, τόνισε ότι η ένταξη στην Climb αποτελεί ένα κομβικό ορόσημο που τοποθετεί την εταιρεία σε θέση ισχύος για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Σύμφωνα με τον κ. Μπαρμπουνάκη, η κίνηση αυτή επιτρέπει στην Interworks να διευρύνει την εμβέλειά της και να προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους συνεργατές της μέσω ενός εμπλουτισμένου χαρτοφυλακίου λύσεων.
Η Interworks ισχυροποιεί πλέον τη θέση της στο οικοσύστημα Microsoft CSP στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας την πλήρη εναρμόνιση με τις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης του προγράμματος. Παράλληλα, η εταιρεία επωφελείται από τη δεκαετή στενή συνεργασία με την Climb, η οποία έχει εδραιώσει μια κοινή κουλτούρα και επαγγελματική προσέγγιση ανάμεσα στους δύο οργανισμούς.
Από την πλευρά της Climb, ο CEO Dale Foster ανέφερε ότι η Interworks φέρνει μια έμπειρη διοικητική ομάδα και βαθιά τεχνική εξειδίκευση στη διανομή cloud marketplace. Η συναλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα οικονομικά μεγέθη EBITDA του ομίλου, αναδεικνύοντας την Interworks ως τον βασικό πυλώνα του οργανισμού για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Διεύρυνση δυνατοτήτων για το δίκτυο συνεργατών
Η Interworks συνεχίζει να λειτουργεί ως προστιθέμενης αξίας διανομέας cloud υπηρεσιών, εξυπηρετώντας στρατηγικές αγορές όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα και η Βουλγαρία. Οι συνεργάτες της εταιρείας διατηρούν την πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη 24/7 και σε εξειδικευμένες λύσεις από κορυφαίους κατασκευαστές, όπως οι Acronis, NinjaOne και Nord Security.
Η εταιρεία παραμένει ο επίσημος Microsoft Solutions Partner και το πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης της Acronis, διατηρώντας τον ηγετικό της ρόλο στην εκπαίδευση και υποστήριξη των συνεργατών της. Η πρόσβαση στις διεθνείς επιχειρηματικές μονάδες της Climb σε ΗΠΑ και Καναδά ανοίγει νέους δρόμους για την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών από την εγχώρια αγορά.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας επιτρέπει στην Interworks να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της πληροφορικής, προσφέροντας λύσεις κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης δεδομένων. Η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον στην αξιοποίηση της παγκόσμιας κλίμακας του ομίλου Climb για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των MSPs που υποστηρίζει.