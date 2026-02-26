Alessandro Lisi: Η Eng Hellas αποτελεί τον στρατηγικό κόμβο του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη

Ο Alessandro Lisi, Εκτελεστικός Διευθυντής της Engineering Hellas, μιλάει στο InfoCom για το στρατηγικό αποτύπωμα του Ομίλου στην ελληνική αγορά και τον ρόλο της Αθήνας ως τεχνολογικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναλύει το όραμα της εταιρείας να λειτουργήσει ως «γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας», συνδέοντας τη διεθνή εμπειρία του Ομίλου με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυναμικές προοπτικές του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.
Με ιδιαίτερη έμφαση στον κρίσιμο τομέα της Ενέργειας, ο κ. Lisi εξηγεί πώς οι τεχνολογίες AI, Cloud και Cybersecurity θωρακίζουν τις εθνικές υποδομές και επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για στενή συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους εγχώριους εταίρους, στοχεύοντας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την ανάπτυξη τοπικών δεξιοτήτων.
Ποιο είναι το στρατηγικό όραμα πίσω από την ίδρυση της Eng Hellas και πώς εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ευρωπαϊκής επέκτασης του Ομίλου;
Η Eng Hellas ιδρύθηκε στα τέλη του 2025, ως συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε το 2023, όταν ο Όμιλος Engineering άρχισε να υποστηρίζει κορυφαίους πελάτες στον τομέα της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Energy & Utilities) στην Ελλάδα -ιδιαίτερα στον κλάδο του φυσικού αερίου- στο ταξίδι του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.
Από την αρχή κατέστη σαφές ότι η Ελλάδα αποτελούσε κάτι περισσότερο από μια υποσχόμενη αγορά. Υπό την ηγεσία του Italo Moroni, Executive Director, η διοικητική ομάδα του τομέα Energy & Utilities αναγνώρισε ένα δυναμικό οικοσύστημα που επενδύει σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή μετάβαση και την ψηφιακή καινοτομία.
Αυτό οδήγησε στην απόφαση να δημιουργηθεί μια δομημένη τοπική παρουσία και να μεταφερθεί στην Ελλάδα το πλήρες εύρος των υπηρεσιών του Ομίλου, οι οποίες είναι ήδη εδραιωμένες στην Ιταλία και σε αρκετές διεθνείς αγορές.
Σήμερα, η ομάδα της Eng Hellas συνεργάζεται στενά με τοπικούς εταίρους και πελάτες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε τομείς όπου η ψηφιοποίηση έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων της Ενέργειας, της Βιομηχανίας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών.
Η ίδρυση της Eng Hellas, με επιχειρησιακή έδρα την Αθήνα, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής εδραίωσης του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου δραστηριοποιείται ήδη στην Αλβανία και τη Σερβία, αντανακλώντας μια μακροπρόθεσμη δέσμευση στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτής της ευρωπαϊκής στρατηγικής επέκτασης, η Eng Hellas λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας τη διατομεακή τεχνογνωσία και τις ενοποιημένες δυνατότητες του Ομίλου για την υποστήριξη των τοπικών οργανισμών στον τεχνολογικό και οργανωτικό τους μετασχηματισμό.
Τι καθιστά την Ελλάδα «στρατηγικό πυλώνα» για τον Όμιλο αυτή τη στιγμή και πώς βλέπετε τον ρόλο της χώρας ως έναν ευρύτερο κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας;
Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για τον Όμιλο Engineering λόγω των θετικών οικονομικών προοπτικών της και του επιταχυνόμενου ρυθμού του διατομεακού ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, την ενεργειακή μετάβαση και την καινοτομία αναδιαμορφώνουν το βιομηχανικό τοπίο της χώρας, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον για ανάπτυξη βασισμένη στην τεχνολογία.
Επιπλέον, αρκετοί βασικοί Ιταλοί και Ευρωπαίοι πελάτες του Ομίλου Engineering δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα μέσω τοπικών θυγατρικών σε πολλαπλούς τομείς. Αυτή η παρουσία δημιουργεί ισχυρές συνέργειες μεταξύ των κεντρικών γραφείων και των τοπικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας μια φυσική βάση για μακροχρόνια συνεργασία με την Eng Hellas.
Από την πλευρά του τομέα Energy & Utilities, η Ελλάδα διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο. Η γεωγραφική της θέση την καθιστά βασικό κόμβο, συνδέοντας τους παραγωγούς ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και υποστηρίζοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την περιφερειακή συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή καινοτομία αποκτά όλο και πιο κεντρικό ρόλο.
Αναφέρατε τη φιλοδοξία να λειτουργήσετε ως «γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας». Πώς σκοπεύετε να συνεργαστείτε με το τοπικό οικοσύστημα, τις επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα;
Ο Όμιλος Engineering είναι εδώ και καιρό δεσμευμένος στη δημιουργία ψηφιακών οικοσυστημάτων που συνδέουν αγορές, βιομηχανίες και δυνατότητες, αναπτύσσοντας αρθρωτές και κλιμακούμενες λύσεις για την υποστήριξη του διαρκούς επιχειρηματικού μετασχηματισμού.
Στην Ελλάδα, η Eng Hellas στοχεύει να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας, συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία του Ομίλου -από τον σχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών έως την εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών- με τις συγκεκριμένες ανάγκες της τοπικής αγοράς. Στόχος δεν είναι απλώς η εισαγωγή λύσεων, αλλά η συνεργασία με επιχειρήσεις, θεσμούς και ακαδημαϊκούς εταίρους για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της ανταλλαγής καινοτομίας και της βιώσιμης ψηφιακής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό περιλαμβάνει τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, τη Δημόσια Διοίκηση, την Υγεία, τη Βιομηχανία, τις Μεταφορές, την Ενέργεια και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Μέσω αυτής της συνεργατικής προσέγγισης, η Eng Hellas επιδιώκει να συνδέσει το τοπικό οικοσύστημα με τις ευρύτερες δυνατότητες καινοτομίας του Ομίλου, υποστηρίζοντας τους οργανισμούς στο ταξίδι του ψηφιακού τους μετασχηματισμού και συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των τοπικών δεξιοτήτων και της μακροπρόθεσμης αξίας.
Πώς θα εφαρμόσετε τεχνολογίες αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Cloud και η Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics), σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας;
Ο Όμιλος Engineering είναι ηγέτιδα εταιρεία στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στην Ιταλία, με ισχυρή διεθνή παρουσία. Διαθέτουμε βαθιά τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα της τεχνολογίας, από το Cloud (τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε υβριδικά περιβάλλοντα) και την Τεχνητή Νοημοσύνη, έως τα Δεδομένα και την Κυβερνοασφάλεια, προσφέροντας λύσεις που κυμαίνονται από κορυφαίες εφαρμογές της αγοράς έως πλήρως εξατομικευμένες λύσεις.
Μεταξύ των βασικών σημείων διαφοροποίησης της προσφοράς μας, εκτός από την εξειδίκευσή μας στη συνεργασία με όλες τις κορυφαίες λύσεις της αγοράς (best-of-breed), ο Όμιλος Engineering βασίζεται επίσης σε ιδιόκτητες πλατφόρμες ικανές να διαχειρίζονται όλες τις εμπορικές και επιχειρησιακές διαδικασίες. Αυτή η end-to-end δυνατότητα μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κλάδου και πελάτη.
Στον τομέα Energy & Utilities, εφαρμόζουμε το AI, το Cloud και τα προηγμένα Data Analytics για να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την πρόβλεψη της ζήτησης και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Η προσέγγισή μας συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής της αγοράς με ιδιόκτητες πλατφόρμες και επιταχυντές ανοικτού κώδικα, επιτρέποντας ασφαλείς, κλιμακούμενες και ταχύτερες υλοποιήσεις (go-to-market).
Στην Ελλάδα, η Eng Hellas έχει ήδη συνεισφέρει σε πρωτοβουλίες στον κλάδο του φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας τη διαχείριση κρίσιμων εθνικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων στην Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβυθούσα.
Δεδομένου του ταχέος ρυθμού του ψηφιακού μετασχηματισμού, πώς προσεγγίζετε το κρίσιμο ζήτημα της Κυβερνοασφάλειας για να διασφαλίσετε μια ασφαλή μετάβαση για τους πελάτες σας;
Πρόσφατες εκθέσεις της αγοράς υπογραμμίζουν τη σημαντική αύξηση των περιστατικών στον κυβερνοχώρο, με τις επιθέσεις που στοχεύουν στη διαθεσιμότητα (όπως οι επιθέσεις DDoS) και το ransomware να παραμένουν οι κύριες απειλές. Βασικοί μοχλοί για τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας σήμερα είναι οι ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές οδηγίες, η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και η αυξανόμενη σύγκλιση των συστημάτων IT (που διαχειρίζονται δεδομένα και πληροφορίες) και των συστημάτων OT (που ελέγχουν τις φυσικές υποδομές, όπως τα ενεργειακά δίκτυα ή τον βιομηχανικό εξοπλισμό).
Η Eng Hellas, αξιοποιώντας το Κέντρο Αριστείας Κυβερνοασφάλειας του Ομίλου, υιοθετεί μια ολιστική end-to-end προσέγγιση. Ο κατάλογος των υπηρεσιών της καλύπτει τη Στρατηγική Ασφάλειας, την Ευαισθητοποίηση, την Παρακολούθηση και τις Δοκιμές, την Ασφάλεια OT, το Zero Trust και τις υπηρεσίες Cloud Security, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη για να βοηθήσει τους πελάτες να πλοηγηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό μετασχηματισμό και να προστατεύσουν τόσο τα δεδομένα όσο και τις κρίσιμες λειτουργίες τους.
Θα μπορούσατε να δώσετε παραδείγματα διεθνών ή τοπικών έργων που θα αναπτυχθούν αποκλειστικά από το νέο Κέντρο Τεχνογνωσίας (Competence Centre) στην Αθήνα;
Από την έναρξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών για Έλληνες πελάτες, η Eng Hellas έχει υιοθετήσει ένα υβριδικό μοντέλο λειτουργίας (delivery model). Μια τοπική ομάδα επί τόπου (on-site), με βαθιά γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των λειτουργικών απαιτήσεων, συνεργάζεται στενά με τους πελάτες για τη διασφάλιση της επιτυχίας των έργων. Παράλληλα, μια απομακρυσμένη ομάδα αξιοποιεί τις παγκόσμιες δυνατότητες και τις υποδομές nearshoring του ευρύτερου Ομίλου Engineering για την αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης.
Το νέο Κέντρο Τεχνογνωσίας στην Αθήνα θα βασιστεί σε αυτό το μοντέλο, εστιάζοντας σε έργα που αναπτύσσονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, ξεκινώντας από προηγμένες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα Energy & Utilities, συνδυάζοντας την τοπική εμπειρογνωμοσύνη με τεχνολογίες αιχμής και επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνεργασία με το ευρύτερο δίκτυο του Ομίλου.
Πώς σκοπεύετε να συνεργαστείτε με Έλληνες εταίρους τεχνολογίας και να αξιοποιήσετε την τοπική τεχνογνωσία;
Η Engineering πιστεύει ακράδαντα στη συνεργασία με το δίκτυο των συνεργατών της, η οποία αποτελεί βασικό μοχλό της επιτυχημένης παρουσίας της στην Ελλάδα και πηγή προστιθέμενης αξίας για τους τελικούς πελάτες. Η Eng Hellas συνεργάζεται ήδη με αρκετούς τοπικούς εταίρους, τόσο στην επιχειρηματική ανάπτυξη όσο και στην τεχνική υλοποίηση, και παραμένει ανοικτή στην περαιτέρω επέκταση του οικοσυστήματός της.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι συνεργάτες διαδραματίζουν έναν στρατηγικό, end-to-end ρόλο, συνεργαζόμενοι με την Eng Hellas από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας ευκαιρίας έως και τις δραστηριότητες μετά την πώληση, σε ένα μοντέλο μακροχρόνιας συνεργασίας με αμοιβαία οφέλη.