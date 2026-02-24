SmartTalks #106: Κ. Χατζηγεωργίου & Α. Ρεμπάκου, Epsilon SingularLogic – Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιχειρηματικό Λογισμικό!

Η ταχεία ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι αποτελεί μια παρούσα δομική αλλαγή, που επαναπροσδιορίζει τους όρους ανταγωνιστικότητας και λειτουργικής επάρκειας στην ελληνική οικονομία. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, δύο στελέχη της Epsilon SingularLogic με καθοριστική συμβολή, ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, AI & CRM Products Manager και η Αγγελική Ρεμπάκου, PYLON flex Product Owner, αναλύουν το πώς η μετάβαση από την επιφυλακτικότητα στη μαζική υιοθέτηση των AI εργαλείων μετασχηματίζει το DNA των επιχειρήσεων, μετατρέποντας τα δεδομένα από απλό αρχείο καταγραφής σε εργαλείο πρόβλεψης. Το κεντρικό στρατηγικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν λειτουργεί απλώς ως τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά ως πολλαπλασιαστής παραγωγικότητας, που επιτρέπει στις εταιρείες να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε προγνωστικά μοντέλα και όχι σε ιστορικές αναδρομές.

Αναλύοντας τον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, καθίσταται σαφές πως η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης του επιχειρηματικού ρίσκου και της αξιοποίησης των εταιρικών πόρων. Κλάδοι που χαρακτηρίζονται από μεγάλο όγκο δεδομένων και επαναληψιμότητα διαδικασιών, όπως το λιανεμπόριο, τα logistics και η βιομηχανία, είναι εκείνοι που θα δουν το αμεσότερο όφελος. Σύμφωνα με τα δύο στελέχη, η τεχνολογία αυτή προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, μειώνοντας δραστικά τα ανθρώπινα λάθη σε κρίσιμους τομείς όπως η φορολογική διαχείριση και οι υπηρεσίες. Η αξία της ΤΝ εντοπίζεται στη δυνατότητά της να απελευθερώνει ανθρώπινους πόρους από τετριμμένες διαδικασίες, επιτρέποντας την εστίαση σε εργασίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Στο πεδίο της επιχειρηματικής ωριμότητας και της ψηφιακής ετοιμότητας, παρατηρείται μια σαφής μετατόπιση από τον αρχικό φόβο προς τον ρεαλισμό και την αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων. Αν και υπάρχει ακόμη μια μερίδα της αγοράς σε μεταβατικό στάδιο, οι περισσότεροι επιχειρηματίες δεν αντιμετωπίζουν πλέον τηνΤΝ ως μόδα ή πειραματισμό, αλλά ως εργαλείο επίλυσης καθημερινών προβλημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η ενσωμάτωση της νοημοσύνης μέσα στα συστήματα ERP εξαλείφει την ανάγκη για βαθιά τεχνική εξειδίκευση από την πλευρά του τελικού χρήστη. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως επιτυγχάνεται η δημοκρατικοποίηση της τεχνολογίας, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν οφέλη χωρίς να απαιτείται μεγάλο «learning curve» ή πολύπλοκες διαδικασίες εκμάθησης.

Εξετάζοντας την τεχνολογική στρατηγική που ακολουθείται, γίνεται φανερό πως η επιλογή των εργαλείων δεν έγινε με κριτήριο τον εντυπωσιασμό, αλλά την επιχειρησιακή εφαρμοσιμότητα και την αξιοπιστία. Διευκρινίζεται πως ο Όμιλος EPSILONNET αξιοποιεί τα Azure AI Services της Microsoft και τα reasoning μοντέλα της OpenAI, όχι ως μεμονωμένα features, αλλά ως μια οριζόντια στρατηγική υποδομή. Μέσω αυτής της προσέγγισης, το σύστημα δεν περιορίζεται σε έτοιμες απαντήσεις, αλλά κατανοεί το επιχειρησιακό πλαίσιο και επεξεργάζεται πληροφορίες με τρόπο που προσομοιάζει στην ανθρώπινη κριτική σκέψη. Στόχος είναι η δημιουργία business agents και ροών εργασίας, που ενσωματώνονται φυσικά στις διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε έγκυρα και ελεγχόμενα δεδομένα του πελάτη.

Σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών, η συζήτηση ανέδειξε παραδείγματα που αποδεικνύουν την άμεση χρησιμότητα των αλγορίθμων στην καθημερινότητα των τμημάτων οικονομικής διεύθυνσης και πωλήσεων. Ένα σύστημα AI μπορεί πλέον να προβλέπει την απόκλιση ταμειακών ροών, εντοπίζοντας τις αιτίες και προτείνοντας διορθωτικές κινήσεις στον CFO, πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Αντίστοιχα, στο κομμάτι των πωλήσεων, το σύστημα αναλύει ιστορικά δεδομένα και βαθμολογεί τις ευκαιρίες (scoring), κατευθύνοντας τον πωλητή στα leads με την υψηλότερη πιθανότητα επιτυχίας. Αυτή η λειτουργία μειώνει τις χαμένες ευκαιρίες και επιτρέπει στα στελέχη να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη στρατηγική σκέψη παρά στην αναζήτηση και σύνθεση πληροφοριών.

Κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχή υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών παραμένει η ασφάλεια των δεδομένων, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τη σύγχρονη επιχειρηματική κοινότητα. Τονίζεται κατηγορηματικά πως η αρχιτεκτονική που έχει υιοθετηθεί διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα παραμένουν αυστηρά εντός του εταιρικού tenant, χωρίς να διαμοιράζονται ή να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση εξωτερικών μοντέλων. Εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα, όπως η κρυπτογράφηση και το network isolation, η ΤΝ λειτουργεί ως ένα κλειστό, ασφαλές υποσύστημα. Η διασφάλιση της ιδιωτικότητας δεδομένων αποτελεί, κατά την άποψη των ειδικών, τον θεμέλιο λίθο για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς και να γίνει η ΤΝ πραγματικά χρήσιμος συνεργάτης.

Συνοψίζοντας τη μακροπρόθεσμη προοπτική, συμφωνείται πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια μόνιμη αλλαγή παραδείγματος και όχι σε μια πρόσκαιρη τάση. Η μετάβαση αυτή χαρακτηρίζεται από την αλλαγή φιλοσοφίας: από τη διαχείριση του παρελθόντος περνάμε στην πρόβλεψη του μέλλοντος. Οι επιχειρήσεις που θα ενσωματώσουν έγκαιρα αυτές τις λύσεις θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να λειτουργούν προληπτικά, αντί να αντιδρούν εκ των υστέρων στις εξελίξεις της αγοράς.

Το τελικό συμπέρασμα είναι πως η Τεχνητή Νοημοσύνη, ενσωματωμένη στον πυρήνα του ERP, αποτελεί πλέον στρατηγική αναγκαιότητα για όποιον οργανισμό επιθυμεί να διατηρήσει και να διευρύνει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια.