Η DOTSOFT επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Δήμο Πρέβεζας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ), σε συνεργασία με τη DOTSOFT, υλοποιεί το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Πρέβεζας».

Με το έργο αυτό επεκτείνεται η συνεργασία της DOTSOFT με το Δήμο Πρέβεζας, η οποία ξεκίνησε το 2021, και αφορούσε σε συστήματα παρακολούθησης αστικής κινητικότητας (κυκλοφορίας), διαχείρισης απορριμμάτων και διαχείρισης ενέργειας τα οποία ενσωματώθηκαν στην κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων έξυπνης πόλης Smartiscity.

Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων από την κεντρική πλατφόρμα πραγματοποιείται με σκοπό την εξαγωγή γνώσης για τη συνδυασμένη λήψη αποφάσεων, βασισμένη στους δείκτες διακυβέρνησης. Η πλατφόρμα συλλέγει δεδομένα και θα διαχειρίζεται λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες και τα στελέχη του δήμου.

Οι νέες δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου αφορούν στην εγκατάσταση 7 έξυπνων διαβάσεων φιλικών προς ΑμεΑ σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος καθώς και στην επέκταση της Κεντρικής Πλατφόρμας με την ενσωμάτωση των νέων δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος.

Το σύστημα «Έξυπνης» Πεζοδιάβασης θα ανιχνεύει αυτόματα την παρουσία πεζού με χρήση τεχνολογίας μηχανικής όρασης (AI-based vision), ενεργοποιώντας δυναμικά τα συστήματα φωτεινής προειδοποίησης. Το σύστημα θα παρέχει ταυτόχρονα μία σειρά από μέσα για την προειδοποίηση του οδηγού, που πλησιάζει την πεζοδιάβαση, εφιστώντας του την προσοχή με τρόπο που δεν τον αιφνιδιάζει.

Πέρα από την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, κάθε έξυπνη διάβαση θα λειτουργεί ως πολυλειτουργικός αστικός κόμβος δεδομένων, ενσωματώνοντας αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας (ραντάρ) και περιβαλλοντικούς αισθητήρες, συλλέγοντας σε πραγματικό χρόνο κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδομένα.

Τα δεδομένα αυτά θα ενσωματώνονται στην Κεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων του Δήμου, ενισχύοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης, ανάλυσης και τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Με την ανάληψη των δύο αυτών δράσεων, η DOTSOFT AE επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως στρατηγικού τεχνολογικού εταίρου στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ.

Η επέκταση της συνεργασίας με τον Δήμο Πρέβεζας ενισχύει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, τεχνολογικής καινοτομίας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η Πρέβεζα μεταβαίνει σταθερά σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο έξυπνης πόλης, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες με επίκεντρο την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, τη διαλειτουργικότητα και – κυρίως – τον άνθρωπο.

Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πρέβεζας», η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.