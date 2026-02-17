Η Κοινωνία της Πληροφορίας παρέδωσε την Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών

Ένα σημαντικό έργο για την διπλωματία της χώρας ολοκληρώνει η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

H “Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (Global Media Center – GMC)” αποτελεί πέρα από κάθε αμφιβολία ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο υποστηρίζει τις ανάγκες του ΥΠΕΞ για διαχείριση και ανάλυση της επικαιρότητας, χαρτογραφεί τα διεθνή ΜΜΕ και συγκεντρώνει πολύτιμο αρχείο ειδησεογραφικού περιεχομένου, επισκοπήσεων Τύπου και οπτικοακουστικού υλικού.

Την πολύπλευρη σημασία του Global Media Center εξήρε στον χαιρετισμό του, κατά την διάρκεια της ημερίδας – παρουσίασης του έργου που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΥΠΕΞ “Γιάννος Κρανιδιώτης”, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η πλατφόρμα GMC αποτελεί ένα από τα τέσσερα υποέργα της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον πρότυπο οργανισμό σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Global Media Center, όπως σημείωσε περιχαρής ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, κ. Σταύρος Ασθενίδης, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στις 31 Μαρτίου 2026. Τελικοί χρήστες της πλατφόρμας θα είναι όλα τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών που συμμετέχουν στη διαχείριση θεμάτων διεθνούς επικαιρότητας.