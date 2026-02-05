CBS: σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την υλοποίηση έργου για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management System – ISMS) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001.

Το έργο αποσκοπεί στη συστηματική ενίσχυση του πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών της ΕΑΔ, με έμφαση στην εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και στην ομοιογενή εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων που ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

To νέο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, να μειώσει τους κινδύνους ασφάλειας, να βελτιώσει την οργανωτική ωριμότητα σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης, να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια και να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη πολιτών και συνεργαζόμενων φορέων.

Η Cosmos Business Systems θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση του πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών.

Σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του ISMS βάσει ISO/IEC 27001.

Καθορισμό πολιτικών, διαδικασιών και ρόλων, καθώς και τεκμηρίωση του απαιτούμενου πλαισίου.

Υποστήριξη εφαρμογής με συστηματική παρακολούθηση προόδου και οργανωμένη αναφορά εργασιών.

Προετοιμασία για έλεγχο/επιθεώρηση και ενίσχυση μας ωριμότητας του οργανισμού σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης.

Ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μας Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για οργανισμούς με θεσμικό ρόλο και αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας και προστασίας δεδομένων. Η ανάληψη του έργου για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε λύσεις υψηλής αξιοπιστίας, με βάση διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την κυβερνοανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια.»