Νέο πρόγραμμα 1,4 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού διαστήματος

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προχωρά στη δημιουργία του Space TechEU, του πρώτου εξειδικευμένου χρηματοδοτικού προγράμματος για τον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία TechEU. Η αναγγελία της νέας δράσης πραγματοποιήθηκε στη Βρέμη, κατά τη διάρκεια της τριετούς συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Το νέο δανειοδοτικό πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΤΕπ για την υποστήριξη εταιρειών σε όλο το φάσμα της διαστημικής αλυσίδας αξίας, από το ανάντη έως το κατάντη τμήμα αυτής. Σε συνεργασία με εμπορικές τράπεζες, το πρόγραμμα αναμένεται να κινητοποιήσει νέες επενδύσεις εκτιμώμενου ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα εστιάσει ιδιαίτερα στην υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης του κλάδου, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εξασφάλιση τραπεζικής χρηματοδότησης. Η ΕΤΕπ θα παρέχει τόσο πιστωτικές γραμμές όσο και εγγυήσεις στους τραπεζικούς εταίρους της ΕΕ, ενώ ο ESA, στο πλαίσιο στρατηγικής εταιρικής σχέσης, θα προσφέρει κατανόηση του κλάδου και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στις εμπορικές τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Robert de Groot, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μέσω αυτού του νέου εξειδικευμένου προγράμματος διαστημικής χρηματοδότησης, θα δώσουμε στις τράπεζες σε όλη την ΕΕ τα εργαλεία και την αυτοπεποίθηση να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους για τις διαστημικές εταιρείες στην Ευρώπη σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του διαστήματος. Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη μιας ισχυρής, παγκοσμίως ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, μιας βιομηχανίας που διασφαλίζει μεγαλύτερη αυτονομία και συμβάλλει στην ευημερία και την ασφάλειά μας». Η πρωτοβουλία αποτελεί απτό αποτέλεσμα της τριμερούς συνεργασίας που συμφωνήθηκε πέρυσι μεταξύ του Ομίλου ΕΤΕπ, του ESA και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνεργασία αυτή επιδιώκει τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων, καθώς και την επιτάχυνση της ανάπτυξης διαστημικών τεχνολογιών αιχμής, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία των τριών μερών. Κατά την επίσημη εκδήλωση έναρξης, ο Γενικός Διευθυντής του ESA Josef Aschbacher, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Andrius Kubilius και εκπρόσωποι τριών μεγάλων ευρωπαϊκών εμπορικών τραπεζών υπογράμμισαν τη σημασία της πρωτοβουλίας για την επιτάχυνση των επενδύσεων μέσω εξειδικευμένης χρηματοδότησης στον τομέα.

Η ΕΤΕπ και ο ESA ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βελτιώσουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, στον τομέα του διαστήματος και σε βιομηχανίες που το υποστηρίζουν. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίμονες χρηματοδοτικές προκλήσεις, εν μέρει επειδή οι τράπεζες δεν είναι εξοικειωμένες με τον τομέα. Η πρωτοβουλία στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό παρέχοντας τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, οικοδομώντας γνώση της αγοράς και προωθώντας το πρόγραμμα σε εταιρείες που είναι λιγότερο συνηθισμένες στην εμπορική χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα Space TechEU θα προστεθεί στα υφιστάμενα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσω στενής συνεργασίας, θα διασφαλίσει ότι οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης θα αντιστοιχίζονται με επαρκή χρηματοδότηση. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος θα είναι δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εκτόξευση δορυφόρων και πυραύλων, καθώς και επενδύσεις σχετικές με το διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων υποδομών και των εφαρμογών που βασίζονται σε τεχνολογία και δεδομένα διαστήματος, καλύπτοντας τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η θαλάσσια ναυσιπλοΐα, η γεωργία, καθώς και η διαχείριση κλίματος και πόρων. Μπορούν επίσης να εξεταστούν και άλλες επενδύσεις στον διαστημικό τομέα.

Ως θεσμικό όργανο μακροπρόθεσμου δανεισμού της ΕΕ, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί επενδύσεις σε οκτώ βασικές προτεραιότητες που υποστηρίζουν τους στόχους πολιτικής της Ένωσης: κλιματική δράση και περιβάλλον, ψηφιοποίηση και τεχνολογική καινοτομία, ασφάλεια και άμυνα, συνοχή, γεωργία και βιοοικονομία, κοινωνικές υποδομές, μια ισχυρότερη Ευρώπη σε έναν πιο ειρηνικό και ευημερούντα κόσμο, και η ένωση κεφαλαιαγορών της Ευρώπης. Ο Όμιλος ΕΤΕπ, που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), υπέγραψε το 2024 νέες χρηματοδοτήσεις ύψους σχεδόν 89 δισεκατομμυρίων ευρώ για περισσότερα από 900 έργα υψηλού αντίκτυπου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Περίπου το ήμισυ της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ στοχεύει σε περιφέρειες συνοχής, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ σχεδόν το 60% των ετήσιων επενδύσεων του Ομίλου στηρίζει την κλιματική δράση και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η συμφωνία εμπίπτει στο εμβληματικό πρόγραμμα TechEU του Ομίλου ΕΤΕπ, τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική πρωτοβουλία για την καινοτομία στην Ευρώπη. Για την περίοδο 2025-2027, ο Όμιλος ΕΤΕπ θα δεσμεύσει 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη έργων υψηλού κινδύνου και καινοτόμων εταιρειών σε όλη την επενδυτική τους πορεία, από την ιδέα έως την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), κινητοποιώντας 250 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με χρηματοδοτικούς εταίρους για επενδύσεις σε ρηξικέλευθες τεχνολογίες και υποστηρικτικές υποδομές. Η ΕΤΕπ έχει εγκαινιάσει μια εξειδικευμένη πύλη, το TechEU Portal, ως υπηρεσία μίας στάσης, με ενσωματωμένο εργαλείο ελέγχου επενδυτικής ετοιμότητας (Investment Readiness Checker), που επιτρέπει σε ευρωπαϊκές νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη, την καθαρή τεχνολογία, τις βιοεπιστήμες, καθώς και στις τεχνολογίες άμυνας και διαστήματος, να μάθουν πώς ο Όμιλος ΕΤΕπ μπορεί να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες τους. Υψηλής ποιότητας και πρόσφατες φωτογραφίες των κεντρικών γραφείων της ΕΤΕπ για χρήση από τα μέσα ενημέρωσης είναι διαθέσιμες στον σχετικό σύνδεσμο.