Η ραγδαία εξέλιξη της Τηλεπικοινωνιακής Τεχνολογίας προηγείται του συντονισμού των αντίστοιχων Υπηρεσιών

Παρακολουθώντας με καθυστέρηση την αλματώδη εξέλιξη της Τεχνολογίας (και ειδικά της Τηλεπικοινωνιακής), ιδρύονται κατά καιρούς «αρμόδιες» Αρχές και Υπηρεσίες για ν’ αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις.

Αρχικά η Κ.Υ.Π. (Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών), μετεξελίχθη σε Ε.Υ.Π. (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών). Στη συνέχεια ιδρύθηκε η Α.Π.Δ.Π.Χ. (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) και αργότερα ιδρύθηκε η Α.Δ.Α.Ε. (Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών). Οι δύο ως άνω Αρχές συνεργάζονται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν ως μια ενιαία Αρχή.

Λειτουργεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Επίσης υπάρχει και το ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφάλειας) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Λειτουργούν επίσης στην Ελληνική Αστυνομία η Δ.Α.Ε.Ε.Β. (Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας) και η ΔΙ.Δ.Α.Π. (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών).

Πριν από έναν χρόνο ιδρύθηκε και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, που συνεργάζεται με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κι επειδή οι περισσότερες συνακροάσεις και παρεμβολές γίνονται μέσω κινητών τηλεφώνων, λειτουργεί και η Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και βέβαια και η Ε.Ε.Κ.Τ (Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας).

Αυτοί όλοι οι φορείς που προανέφερα (και πιθανόν και άλλοι…) έχουν και επικαλύψεις μεταξύ τους, αλλά και κενά αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης και καθολικός συντονισμός. Αλλά ούτε και οι κατά καιρούς σπασμωδικές ή μεμονωμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες καλύπτουν εντελώς τις ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Ειδικά στην εποχή μας, που τα social media πληθαίνουν και επηρεάζουν τεχνικά και ηθικά τους πολίτες, αλλά και η εισαγωγή – λειτουργία διεθνών συστημάτων (π.χ. A.I. Artificial Intelligence – Τεχνητή Νοημοσύνη, Predator κ.λπ.), που υπερβαίνουν την κανονικότητα.

Απαιτείται συνεπώς τακτικός, συχνός, επιμελής συντονισμός όλων των αντίστοιχων κρατικών φορέων, ώστε ν’ αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι κίνδυνοι, είτε εθνικοί, είτε ατομικοί, είτε επιχειρησιακοί.

Γράφει ο Μιχάλης Π. Σακκάς, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. Γραμματέας Οικον. της FITCE-Hellas, τ. Αντιπρόεδος της Ε.Ε.Τ.Τ, τ. Αντιπρόεδος της Α.Δ.Α.Ε