ChatGPT: Πώς να καταλαβαίνει τις ανάγκες σου!

Ο περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί το ChatGPT μόνο για τα απολύτως απαραίτητα αγνοώντας τις απεριόριστες δυνατότητές του. Το αποτέλεσμα είναι πως τις περισσότερες φορές λαμβάνει απαντήσεις δυσανάλογες της δυναμικής του.
Μήπως ανήκεις και εσύ σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων;
Αν ναι, τότε σε αυτό το post θα μάθεις τον τρόπο να παίρνεις τις βέλτιστες απαντήσεις από το ChatGPT χωρίς να χρειαστεί να κάνεις αναβάθμιση στο πακέτο σου. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται για κάποιο επτασφράγιστο μυστικό. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι απλώς να ξέρεις να μιλάς τη γλώσσα του!
Πάμε να δούμε 5 τρόπους για να αξιοποιήσεις το ChatGPT στο έπακρο!
Το ChatGPT μπορεί να υιοθετήσει διαφορετικές προσωπικότητες, επηρεάζοντας άμεσα το ύφος και το βάθος των απαντήσεων. Μπορείς να επιλέξεις το στυλ που ταιριάζει στον στόχο σου π.χ. για γρήγορες/σύντομες απαντήσεις ή για μία πιο αναλυτική καθοδήγηση. Με τη σωστή επιλογή, μειώνεις τον χρόνο επεξεργασίας και αυξάνεις την ακρίβεια.
Η εμπειρία βελτιώνεται όταν συνδυάζεις την προσωπικότητα με τη φωνητική λειτουργία. Διάλεξε τη φωνή που ταιριάζει στο context και τις προτιμήσεις σου, π.χ. ουδέτερη για εργασία ή πιο ζεστή για brainstorming. Έτσι μπορείς να μετατρέψεις το εργαλείο σε ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας.
Με τις προσαρμοσμένες οδηγίες (Custom Instructions) ορίζεις μόνιμα πώς θέλεις να σου απαντάει το εργαλείο. Μπορείς, για παράδειγμα, να του ζητήσεις να σου μιλάει σε απλή γλώσσα και να σου δίνει σύντομες απαντήσεις και παραδείγματα, ώστε να αποφεύγεις τη «φλυαρία». Το αποτέλεσμα είναι να παίρνεις πρακτικές απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνεις συνεχώς τα ίδια πράγματα.
Η μνήμη επιτρέπει στο ChatGPT να θυμάται βασικές πληροφορίες για σένα και να προσαρμόζει τις απαντήσεις του. Δεν ξεκινάει από το μηδέν κάθε φορά, καθώς το εργαλείο «γνωρίζει» ήδη το πλαίσιο και τους στόχους σου με βάση προηγούμενες συζητήσεις σας. Επιπλέον, μπορείς ρητά εσύ να δηλώσεις στο εργαλείο τι να θυμάται για ακόμη πιο εξατομικευμένα αποτελέσματα.
Το prompt engineering είναι ίσως από τα πιο επιδραστικά στοιχεία στη συνομιλία σου με ένα Chatbot όπως το ChatGPT. Καθορίζει την ποιότητα του αποτελέσματος σε τεράστιο βαθμό. Εν συντομία, μία σωστή ερώτηση στο ChatGPT θα πρέπει να προσδιορίζει:
το ρόλο που θα αναλάβει το εργαλείο
το context (πλαίσιο) μέσα στο οποίο ορίζεται το πρόβλημα και η λύση
ο στόχος που θέλεις να πετύχεις
η καθοδήγηση του εργαλείου για τον τρόπο που θέλουμε να εφαρμόσει για να φτάσει στη λύση, όπως μία αναλυτική προσέγγιση βήμα προς βήμα
και τέλος το format — ο τρόπος δηλαδή — που θέλουμε να μας δείξει την απάντησή του.
Όσο πιο συγκεκριμένος είσαι, τόσο πιο στοχευμένες και εφαρμόσιμες απαντήσεις θα λάβεις. Με σωστή δομή, θα μπορέσεις να μετατρέψεις γενικές και αόριστες ιδέες και συμβουλές σε άμεσα αξιοποιήσιμες λύσεις.
Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείς να δεις αναλυτικά πώς να πετύχεις όλα τα παραπάνω.