Ο κυρίαρχος ενορχηστρωτής

Το 2026 αποτελεί το χρονικό σημείο όπου η τεχνολογική φαντασία προσγειώνεται απότομα στην σκληρή επιχειρηματική πραγματικότητα. Η πρόσφατη προειδοποίηση του Mustafa Suleyman, CEO της Microsoft AI, για ένα «τελεσίγραφο 12 έως 18 μηνών» μέχρι την πλήρη αυτοματοποίηση των περισσότερων εργασιών ρουτίνας γραφείου, αποτελεί το έναυσμα για να αναρωτηθούμε πώς θα γίνουμε πραγματικά «future proof». Η απάντηση σε αυτό το υπαρξιακό ερώτημα δεν βρίσκεται στην μάταιη προσπάθεια να ανταγωνιστούμε τις μηχανές στην ταχύτητα επεξεργασίας, αλλά στην ικανότητα να ηγηθούμε της αποσύνθεσης των επαγγελμάτων. Η επαγγελματική επιτυχία πλέον ορίζεται από τη συνειδητή μετάβαση από τον ρόλο του απλού εκτελεστή στον ρόλο του ενορχηστρωτή συστημάτων, διατηρώντας τον έλεγχο της στρατηγικής και της τελικής κρίσης σε έναν κόσμο που αλλάζει με γεωμετρική πρόοδο.

Στην ελληνική αγορά, η πρόκληση του να παραμείνουμε επίκαιροι και ανταγωνιστικοί αποκτά μια ιδιαίτερη δυναμική μέσα από ένα εντυπωσιακό ψηφιακό παράδοξο που χρήζει άμεσης προσοχής. Ενώ η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρήση παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης από τους νέους (ηλικίες 16-24 ετών) με το εντυπωσιακό ποσοστό του 83,5%, οι επιχειρήσεις φαίνεται να κινούνται με ρυθμούς άλλης εποχής, καθώς μόλις το 17% έχει ενσωματοποιήσει πλήρως την τεχνολογία στις δομές του. Αυτό το «κενό ετοιμότητας» αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία για όποιον σύμβουλο ή στέλεχος επιθυμεί να θωρακίσει το μέλλον του, μετατρέποντας τον πειραματισμό σε μετρήσιμη παραγωγή αξίας. Το να είσαι «future proof» σήμερα σημαίνει να λειτουργήσεις ως η γέφυρα ανάμεσα σε αυτή τη νέα ψηφιακή γενιά και την παραδοσιακή επιχειρηματικότητα, διεκδικώντας μερίδιο από την ανάπτυξη.

Ωστόσο, η θωράκιση της καριέρας μας απαιτεί και μια νέα μορφή πνευματικής ανθεκτικότητας που συχνά παραβλέπεται στον βωμό της αύξησης της παραγωγικότητας. Η λεγόμενη «κόπωση από το AI» είναι ένας ορατός κίνδυνος που απειλεί ακόμη και τους πιο εξελιγμένους οργανισμούς παγκοσμίως, ιδιαίτερα στον κλάδο της μηχανικής λογισμικού. Όταν η τεχνολογία επιτρέπει την παραγωγή περιεχομένου, αναφορών ή κώδικα σε δευτερόλεπτα, η παγίδα για τον εργαζόμενο είναι να γεμίσει τον χρόνο του με διπλάσιο όγκο εργασίας, οδηγώντας τον εγκέφαλο σε ένα εξουθενωτικό «context switching». Ο πραγματικά «future proof» επαγγελματίας είναι αυτός που θέτει σαφή όρια και διεκδικεί χρόνο για στρατηγική σκέψη και δημιουργική σύνθεση. Αν η καθημερινότητά σας καταλήξει να είναι ένας ατελείωτος έλεγχος των outputs μιας μηχανής, τότε δεν είστε θωρακισμένοι· είστε απλώς το επόμενο «bottleneck» που θα αυτοματοποιηθεί.

Για την πρακτική θωράκιση της καριέρας απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής τριών αξόνων είναι πλέον μονόδρομος για κάθε επαγγελματία που σέβεται την πορεία του. Πρώτον, απαιτείται ένας ριζικός έλεγχος καθηκόντων: διαχωρίστε τι είναι καθαρή ρουτίνα και αναθέστε το στην ΤΝ σήμερα, χωρίς να περιμένετε εταιρικές οδηγίες, κρατώντας για εσάς τις εργασίες υψηλής αξίας. Δεύτερον, υιοθετήστε τη νοοτροπία του manager συστημάτων, όπου η ικανότητα σύνταξης σωστών εντολών (prompts) αποτελεί το νέο απαραίτητο hard skill ηγεσίας. Τρίτον, και ίσως σημαντικότερο, οφείλετε να επιδιώξετε τη διαπραγμάτευση βάσει αποτελέσματος και όχι ωρών εργασίας. Η ΤΝ εκμηδενίζει την παραδοσιακή έννοια του οκταώρου και αλλάζει τους όρους της αμοιβής, καθιστώντας την ταχύτητα εμπόρευμα και την κρίση πολύτιμο αγαθό.

Κλείνοντας, το τελεσίγραφο των 18 μηνών δεν πρέπει να μας τρομάζει, αλλά να μας κινητοποιεί προς την προσωπική μας εξέλιξη και προσαρμοστικότητα. Ενώ οι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν δισεκατομμύρια σε υπολογιστική ισχύ, το πραγματικό στοίχημα παραμένει βαθιά ανθρωποκεντρικό. «Future proof» δεν είναι αυτός που γνωρίζει τα περισσότερα εργαλεία, αλλά αυτός που διατηρεί την ενσυναίσθηση, την ηθική κρίση και τη στρατηγική διορατικότητα που καμία μηχανή δεν μπορεί να προσομοιώσει. Το μέλλον ανήκει σε εκείνους που θα επιλέξουν να μην είναι τα «θύματα» του μετασχηματισμού, αλλά οι αρχιτέκτονές του, διεκδικώντας τον ρόλο του κυρίαρχου ενορχηστρωτή.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Κινητή Τηλεφωνία και Τηλεπικοινωνίες