O Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη Σύνοδο για την Ψηφιακή Κυριαρχία

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος εκπροσώπησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη Σύνοδο για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Κυριαρχία (Summit on European Digital Sovereignty), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στο Βερολίνο, από τον Καγκελάριο, Friedrich Merz και τον Γάλλο Προέδρο, Emmanuel Macron και στην οποία συμμετείχαν η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και αρμόδια Επίτροπος, Henna Virkunnen, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί και Υφυπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πλήθος εκπροσώπων του ευρωπαϊκού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η στρατηγική θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε εξωτερικές εξαρτήσεις στον ψηφιακό τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη ασφαλών και καινοτόμων τεχνολογικών υποδομών, στην απλοποίηση διαδικασιών, στην ενίσχυση των επενδύσεων και των συνεργειών στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και στη διαμόρφωση κοινού θεσμικού πλαισίου για τη διασφάλιση των βασικών ευρωπαϊκών αξιών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην ψηφιακή εποχή.

Ο Υφυπουργός, Χρήστος Δερμεντζόπουλος είχε, επίσης, σειρά συναντήσεων με τους ομολόγους του από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Κύπρο, με αντικείμενο την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν τα ζητήματα που αφορούν στην ψηφιακή εποχή της ενηλικίωσης, οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ηλεκτρονική προστασία των ανηλίκων, καθώς και αυτές που δημιουργούν οι μεγάλες πλατφόρμες.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος δήλωσε: «Η Ελλάδα συμμετέχει σήμερα από κεντρική θέση στη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Κυριαρχία. Ακολουθώντας την στρατηγική που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για μια ψηφιακή μετάβαση με επίκεντρο τον πολίτη, την ασφάλεια και τα δικαιώματά του, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις συνδιαμορφώνει. Στο περιθώριο της Συνόδου εργαστήκαμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας πάνω σε κρίσιμα ζητήματα προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για την ψηφιακή προστασία των παιδιών, ενσωματώνοντας στο «Kids Wallet» την ευρωπαϊκή τεχνική προσέγγιση για το age verification, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι. Η ελληνική υλοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα καλής πρακτικής σε ενωσιακό επίπεδο, εν αναμονή του πλήρους ευρωπαϊκού συντονισμού για την ενιαία εφαρμογή και αξιοποίησή του. Στόχος μας είναι μια Ευρώπη που δεν περιορίζεται απλώς στη ρυθμιστική εποπτεία, αλλά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ώστε τα παιδιά της να μεγαλώνουν σε ένα πραγματικά ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, με ξεκάθαρους κανόνες διαφάνειας και προστασίας, τους οποίους διαμορφώνουμε εμείς, συλλογικά και δημοκρατικά, ως Ευρωπαίοι πολίτες και θεσμοί. Σε αυτή τη νέα Ψηφιακή Ευρώπη, η Ελλάδα έχει φωνή, σχέδιο και ουσιαστικό ρόλο».