Η αγορά cloud αγγίζει τα 107 δισ. με κυριαρχία των τριών μεγάλων παικτών

Νέα δεδομένα από το Synergy Research Group δείχνουν ότι η Amazon, η Microsoft και η Google αντιπροσώπευαν από κοινού το 63% των εταιρικών δαπανών για υπηρεσίες υποδομών cloud κατά το τρίτο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό ήταν 62% πριν από τέσσερα τρίμηνα και 61% πριν από τέσσερα τρίμηνα πριν από αυτό. Αυτή η σταδιακή αύξηση στο μερίδιο αγοράς τους συνέβη ενώ η έκρηξη στη χρήση του cloud οδήγησε την παγκόσμια αξία της αγοράς στα 107 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο από τα 68 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από οκτώ τρίμηνα. Μεταξύ των τριών μεγάλων, το μερίδιο αγοράς της Amazon υπέστη σταδιακή μείωση, ενώ τόσο η Microsoft όσο και η Google κέρδισαν μερίδιο. Στο τρίτο τρίμηνο τα παγκόσμια μερίδια αγοράς τους ήταν 29%, 20% και 13% αντίστοιχα.

Η ομάδα των παρόχων cloud που ακολουθεί είναι στο σύνολό της πολύ ουσιαστικά μικρότερη, αλλά η μεγαλύτερη είδηση εδώ είναι η σταδιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς της Oracle και των neoclouds. Μεταξύ των neoclouds, η CoreWeave είναι μακράν ο μεγαλύτερος παίκτης σε αυτή την αγορά, ενώ άλλα σημαντικά neoclouds που αναπτύσσονται εξαιρετικά γρήγορα περιλαμβάνουν τις Crusoe, Nebius και Lambda. Εν τω μεταξύ, η Alibaba και η Salesforce συνεχίζουν να αυξάνουν τα έσοδά τους από υπηρεσίες υποδομών cloud, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο η συνολική αγορά, επομένως έχουν χάσει κάποιο έδαφος, και τα έσοδα της IBM σε αυτή την αγορά παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμα καθώς άλλαξε την εστίαση και τη στρατηγική της. Υπάρχει στη συνέχεια μια εξαιρετικά μακρά ουρά μικρών παικτών. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες έχουν αναπτυχθεί γρήγορα, αλλά συνολικά αυτοί οι μικρότεροι παίκτες χάνουν σταθερά μερίδιο αγοράς.

Αναφορικά με την τάση μεριδίων CIS, η Synergy αναφέρει ότι το τρίτο τρίμηνο τα παγκόσμια έσοδα από υπηρεσίες υποδομών cloud, συμπεριλαμβανομένων των IaaS, PaaS και φιλοξενούμενων υπηρεσιών ιδιωτικού cloud, ήταν 106,9 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα έσοδα του κυλιόμενου δωδεκαμήνου να φτάνουν τα 390 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι δημόσιες υπηρεσίες IaaS και PaaS αποτελούν τον κύριο όγκο της αγοράς και μαζί αναπτύχθηκαν κατά 30% το τρίτο τρίμηνο. Γεωγραφικά, η αγορά cloud συνεχίζει να αναπτύσσεται ισχυρά σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Όταν μετρήθηκαν σε τοπικά νομίσματα, οι μεγάλες χώρες με την ισχυρότερη ανάπτυξη περιλάμβαναν την Ινδία, την Αυστραλία, την Ινδονησία, την Ιρλανδία, το Μεξικό και τη Νότια Αφρική, όλες με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι ΗΠΑ παραμένουν μακράν η μεγαλύτερη αγορά cloud, με την κλίμακά τους να ξεπερνά κατά πολύ ολόκληρη την περιοχή APAC. Η αγορά των ΗΠΑ αναπτύχθηκε κατά 28% το τρίτο τρίμηνο. Στην Ευρώπη οι μεγαλύτερες αγορές cloud είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, αλλά οι μεγάλες αγορές με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης ήταν η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Ο John Dinsdale, Επικεφαλής Αναλυτής στο Synergy Research Group, δήλωσε ότι «δεδομένης της τεράστιας κλίμακας αυτής της αγοράς, οι μετατοπίσεις στο μερίδιο αγοράς από τρίμηνο σε τρίμηνο τείνουν να είναι ελάχιστες, γι’ αυτό είναι πιο αποκαλυπτικό να εξετάσουμε πώς έχουν εξελιχθεί οι θέσεις τα τελευταία λίγα χρόνια». Πρόσθεσε ότι «το μερίδιο αγοράς της Amazon έχει κυμανθεί κατά μέσο όρο λίγο κάτω από το 30% τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, μειωμένο από λίγο πάνω από 32% το 2021. Το μερίδιό της δείχνει σταδιακή διάβρωση καθώς η Microsoft και η Google συνεχίζουν να κλείνουν την ψαλίδα, ωστόσο παραμένει εντυπωσιακό το πόσο αποτελεσματικά η Amazon έχει διατηρήσει την ηγετική της θέση». Κατέληξε λέγοντας ότι «πέρα από τους τρεις γίγαντες της αγοράς, ένα ευρύ μείγμα μικρότερων παικτών ανταγωνίζεται για έρεισμα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η τρίτη στην κατάταξη Google παραμένει σχεδόν τέσσερις φορές το μέγεθος της τέταρτης Alibaba, υπογραμμίζοντας το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των ηγετών της αγοράς και του υπόλοιπου πεδίου».