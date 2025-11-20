16η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες πραγματοποίησε, στις 18 Νοεμβρίου 2025 στις Βρυξέλλες, τη 16η συνεδρίασή του, με συμμετοχή του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου. Οι συζητήσεις του Συμβουλίου επικεντρώθηκαν στις διαδικτυακές οικονομικές απάτες, σε θέματα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και στους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με τις υπηρεσίες των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης.

Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο ανακοίνωσε πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής οικονομικής απάτης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών, την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η πρωτοβουλία αφορά στην ενίσχυση της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και την από κοινού ανάπτυξη εργαλείων δράσης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υλοποιήσει έως το τέλος του έτους, πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης, με τη στήριξη εθνικών αρχών, με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση των χρηστών για τις προβλέψεις του Κανονισμού Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Act-DSA) σχετικά με το παράνομο και παραπλανητικό περιεχόμενο, καθώς και για τους τρόπους προστασίας από διαδικτυακές οικονομικές απάτες.

Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επισημάνθηκε, στο πλαίσιο της Συνεδρίασης, η αύξηση της διαδικτυακής διακίνησης προϊόντων απομίμησης που συχνά ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των χρηστών, καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών ψηφιακής πειρατείας που υπονομεύουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική παραγωγή. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη χαρτογράφηση των παραβιάσεων και την ανίχνευση των αναδυόμενων τάσεων, ως απαραίτητο βήμα για την ανάληψη μελλοντικών δράσεων.

Επίσης, το Συμβούλιο υιοθέτησε έκθεση για τους πιο σημαντικούς και επαναλαμβανόμενους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με τις υπηρεσίες των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, όπως οι κίνδυνοι σχετικά με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και επικίνδυνων προϊόντων, την προστασία ανηλίκων και την ψυχική υγεία (π.χ. εθιστική χρήση κοινωνικών δικτύων).

Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε το Ετήσιο Σχέδιο Εργασιών του για το 2026 και συζήτησε τα προκαταρκτικά ευρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την τήρηση των υποχρεώσεων διαφάνειας από το TikTok, το Facebook και το Instagram.