LANCOM: διασυνδέει το Balkan Gate στη Θεσσαλονίκη με το παγκόσμιο δίκτυο της Colt στα 100G

Η LANCOM, ο μεγαλύτερος ελληνικός πάροχος υπηρεσιών Data Center, Cloud και Τηλεπικοινωνιών, ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με την Colt Technology Services για τη διασύνδεση του Balkan Gate στη Θεσσαλονίκη με το παγκόσμιο δίκτυο της Colt μέσω κυκλώματος 100 Gigabit.

Η συνεργασία αυτή φέρνει διεθνή συνδεσιμότητα στην Ελλάδα, με τη δύναμη της Colt – μιας παγκόσμιας εταιρείας ψηφιακών υποδομών και συν-διαχειρίστριας του AS3356, ενός από τα πιο διασυνδεδεμένα και αξιόπιστα δίκτυα παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη AS Ranking του CAIDA.org (1η θέση).

Η Colt Technology Services δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες, με πάνω από 6.000 εργαζομένους και περισσότερα από 80 γραφεία παγκοσμίως. Η εκτεταμένη ψηφιακή της υποδομή συνδέει 32.000 κτίρια σε 230 πόλεις, διαθέτοντας πάνω από 50 Metropolitan Area Networks και περισσότερα από 275 Points of Presence σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική και στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κόμβους της Βόρειας Αμερικής.

Με αυτή τη συνεργασία, η LANCOM ενισχύει σημαντικά το διεθνές της δίκτυο κορμού, αυξάνοντας θεαματικά τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα των διεθνών κυκλωμάτων της από το Balkan Gate στη Θεσσαλονίκη, που εξελίσσεται ταχύτατα σε στρατηγικό διασυνδετικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η αναβάθμιση στη διεθνή συνδεσιμότητα των 100G θέτει νέα πρότυπα ταχύτητας, αξιοπιστίας και ποιότητας υπηρεσιών για τους εταιρικούς, παρόχους και θεσμικούς πελάτες της LANCOM, λειτουργώντας ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής της Ελλάδας.

«Η συνεργασία μας με την Colt αποτελεί ορόσημο για τη LANCOM και συνολικά για την ελληνική αγορά. Ενισχύει τη θέση μας ως ηγέτη στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών data center, cloud και τηλεπικοινωνιών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή μας για τεχνολογίες και διεθνείς υποδομές παγκόσμιας κλάσης», δήλωσε ο CEO της LANCOM, Γιώργος Νώλης.

Με αυτή τη νέα διασύνδεση, η LANCOM αποκτά πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο της Colt, προσφέροντας ταχύτερες και πιο αξιόπιστες διεθνείς διαδρομές, μειωμένο latency και ενισχυμένη απόδοση για υπηρεσίες cloud, content delivery και διεθνούς συνδεσιμότητας.

Η LANCOM συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε διεθνείς συνεργασίες και υποδομές υψηλής χωρητικότητας, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως το ψηφιακό gateway της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.