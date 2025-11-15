Οι ηγέτες της αγοράς τηλεπικοινωνιών στο InfoCom World 2025!

Σε μια στιγμή που οι στρατηγικές αποφάσεις για την AI, το 5G Standalone και τις οπτικές ίνες θα καθορίσουν την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της χώρας, το InfoCom World 2025, με κεντρικό θέμα «AI-Volution: A Brave New World!», φέρνει στο ίδιο τραπέζι, στο πιο κρίσιμο ραντεβού της χρονιάς, τους επικεφαλής των ΟΤΕ, Vodafone και Nova.

O Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΟΤΕ, ο Αχιλλέας Κανάρης, Πρόεδρος και CEO της Vodafone Ελλάδας, και ο Γιώργος Λάμπρου, CEO της Nova, θα απαντήσουν στα μεγάλα ερωτήματα που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν σήμερα τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Το timing είναι κρίσιμο, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει τη στρατηγική πρόκληση της μετάβασης από τους παραδοσιακούς παρόχους σε ευέλικτες, ολοκληρωμένες εταιρείες τεχνολογίας (techco).

Η κορυφαία αυτή πρώτη συνάντηση των τριών, με τίτλο «A Brave New World for Telecoms: The CEO Summit», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 14.00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Το CEO Summit αποτελεί κομβικό σημείο ενός συνεδρίου που χαρτογραφεί τη νέα πραγματικότητα της «AI-Volution». Mπορείτε να δείτε την πλήρη ατζέντα και το αναλυτικό πρόγραμμα του 27ου InfoCom World 2025 για να ανακαλύψετε όλες τις θεματικές ενότητες που διαμορφώνουν το αύριο.

Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας σε αυτή τη στρατηγική συζήτηση και να παρακολουθήσετε όλες τις εργασίες του συνεδρίου, η δωρεάν εγγραφή πραγματοποιείται ήδη ηλεκτρονικά. Όλες οι πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο infocomworld.gr.