Οι δαπάνες για τεχνολογία στην Ευρώπη αναμένεται να φτάσουν το 1,4 τρισ. δολάρια το 2026

Οι δαπάνες Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Ευρώπη προβλέπεται να ανέλθουν συνολικά σε 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σημειώνοντας αύξηση 11,1% από το 2025, σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη που δημοσίευσε η Gartner. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι οι δαπάνες ΤΠ στην Ευρώπη βρίσκονται σε πορεία να φτάσουν το 1,3 τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το τέλος του 2025.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος και η κυβερνοασφάλεια οδηγούν την αύξηση των δαπανών ΤΠ για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς το 2026», δήλωσε ο John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst της Gartner. «Παρά τους περιορισμούς του προϋπολογισμού ΤΠ και την ελάχιστη αύξηση του προσωπικού, οι Διευθυντές Πληροφορικής στην Ευρώπη θα δαπανήσουν σημαντικά ποσά σε λογισμικό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες δυνατότητες ΤΝ από τους τρέχοντες παρόχους τους. Η Gartner προβλέπει ότι οι δαπάνες τελικών χρηστών για μοντέλα Παραγωγικής ΤΝ στην Ευρώπη θα αυξηθούν κατά 78,2% το 2026».

«Οι επενδύσεις στο υπολογιστικό νέφος στην Ευρώπη θα είναι πιο ασταθείς το 2026, καθώς οι Διευθυντές Πληροφορικής εστιάζουν στην ψηφιακή κυριαρχία και μεταφέρουν τις υπηρεσίες τους υπολογιστικού νέφους πιο κοντά στην έδρα τους», δήλωσε ο Lovelock. Η Gartner προβλέπει ότι οι δαπάνες τελικών χρηστών για υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους θα αυξηθούν κατά 24% το 2026.

Το 2026, οι δαπάνες λογισμικού θα παραμείνουν υψηλή προτεραιότητα δαπανών για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς στοχεύουν σε πιο ευφυείς, αποδοτικές και εξατομικευμένες εφαρμογές. Ο τομέας αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά 15,6%, φτάνοντας τα 335,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, οι αυξήσεις τιμών σε όλες τις κατηγορίες λογισμικού αυξάνουν τις δαπάνες λογισμικού.

Η συνολική αύξηση των δαπανών το 2026 θα τροφοδοτηθεί επίσης από τα Συστήματα Κέντρων Δεδομένων, που αναμένεται να σημειώσουν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 18,8%, φτάνοντας τα 99,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Υπηρεσίες ΤΠ, που παραμένουν το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10,1% (539,9 δισεκατομμύρια δολάρια), με τον ίδιο ρυθμό αύξησης (10,1%) να αναμένεται και για τις Συσκευές (158,2 δισεκατομμύρια δολάρια). Ο τομέας των Υπηρεσιών Επικοινωνιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,2% (295 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η αγορά συσκευών θα παρουσιάσει παρόμοια ώθηση, με τους κατασκευαστές να προσθέτουν δυνατότητες ΤΝ στις συσκευές και να αυξάνουν τις τιμές για να αντισταθμίσουν το κόστος του πρόσθετου υλικού.

Η ώθηση για την ανάπτυξη υποδομών ΤΝ θα συνεχίσει να αυξάνει τη ζήτηση και τις προσδοκίες ανάπτυξης για τους διακομιστές, ιδιαίτερα τους διακομιστές που είναι βελτιστοποιημένοι για ΤΝ. Στην Ευρώπη, οι δαπάνες τελικών χρηστών για διακομιστές βελτιστοποιημένους για ΤΝ προβλέπεται να φτάσουν τα 46,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, από 39,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σε μακρινή τρίτη θέση έναντι των 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Βόρειας Αμερικής και των 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων των προβλεπόμενων δαπανών της Κίνας.

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ρυθμιστική πίεση, ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών, γεωπολιτικές εντάσεις και ανησυχίες εθνικής ασφάλειας, που όλα εστιάζουν στο να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη μπορεί να αναπτύσσει και να διαχειρίζεται συστήματα ΤΝ από μόνη της, χωρίς να εξαρτάται από ξένες πλατφόρμες ή παρόχους», δήλωσε ο Lovelock.

Ο Lovelock πρόσθεσε ότι, ενώ οι υφιστάμενοι πάροχοι λογισμικού προσθέτουν δυνατότητες Παραγωγικής ΤΝ στα προϊόντα τους για να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση της Παραγωγικής ΤΝ, οι πλατφόρμες ΤΝ που δημιουργούνται για την Ευρώπη καθίστανται μέρος σημαντικής εθνικής υποδομής.

Η Gartner προβλέπει ότι έως το 2027, το 35% των χωρών θα είναι εγκλωβισμένο σε πλατφόρμες ΤΝ ειδικές ανά περιοχή, χρησιμοποιώντας ιδιόκτητα δεδομένα πλαισίου. Η Gartner αναφέρει ότι ο εγκλωβισμός σε πλατφόρμα θα αυξηθεί από 5% σε 35% έως το 2027, καθώς οι κυβερνήσεις θα παροτρύνουν τους μεγάλους παρόχους υπολογιστικού νέφους να συνεργαστούν με τοπικές εταιρείες για να καταστήσουν τις πλατφόρμες τους πιο περιφερειακού χαρακτήρα, ώστε να πληρούν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και να υποστηρίζουν τα εθνικά συμφέροντα.