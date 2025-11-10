Unesco: Παγκόσμια πρότυπα για την προστασία από την «άγρια δύση» της νευροτεχνολογίας

Η Unesco υιοθέτησε ένα σύνολο παγκόσμιων προτύπων σχετικά με τη δεοντολογία της νευροτεχνολογίας, στην πιο πρόσφατη εξέλιξη μιας εντεινόμενης διεθνούς προσπάθειας για τη θέσπιση ρυθμιστικών πλαισίων σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα. Το πεδίο αυτό, που αξιοποιεί τεχνολογίες με δεδομένα από τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, έχει περιγραφεί ως «κάτι σαν άγρια δύση». «Δεν υπάρχει έλεγχος», δήλωσε η επικεφαλής βιοηθικής της Unesco, Dafna Feinholz. «Οφείλουμε να ενημερώνουμε τους ανθρώπους για τους κινδύνους, τα δυνητικά οφέλη, τις εναλλακτικές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να πουν “Αποδέχομαι, ή δεν αποδέχομαι”».

Η ίδια ανέφερε ότι τα νέα πρότυπα υποκινούνται από δύο πρόσφατες εξελίξεις στη νευροτεχνολογία: την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στην αποκωδικοποίηση εγκεφαλικών δεδομένων, και την εξάπλωση νευροτεχνολογικών συσκευών καταναλωτικού επιπέδου, όπως headsets που ισχυρίζονται ότι «διαβάζουν» την εγκεφαλική δραστηριότητα και γυαλιά που παρακολουθούν τις οφθαλμικές κινήσεις. Τα πρότυπα ορίζουν μια νέα κατηγορία δεδομένων, τα «νευρωνικά δεδομένα», και προτείνουν κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την προστασία τους.

Ο κατάλογος των 100 και πλέον συστάσεων εκτείνεται από ανησυχίες που βασίζονται στα δικαιώματα έως την αντιμετώπιση σεναρίων που –τουλάχιστον προς το παρόν– ανήκουν στην επιστημονική φαντασία, όπως η χρήση νευροτεχνολογίας από εταιρείες για υποσυνείδητη προώθηση προϊόντων σε ανθρώπους κατά τη διάρκεια των ονείρων τους. «Η νευροτεχνολογία έχει τη δυνατότητα να ορίσει το επόμενο σύνορο της ανθρώπινης προόδου, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους», δήλωσε η γενική διευθύντρια της Unesco, Audrey Azoulay, προσθέτοντας ότι τα νέα πρότυπα θα «κατοχυρώσουν το απαραβίαστο του ανθρώπινου νου».

Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί σε εγχειρήματα νευροτεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, από την επένδυση του Sam Altman τον Αύγουστο στη Merge Labs, ανταγωνίστρια της Neuralink του Elon Musk, έως την πρόσφατη παρουσίαση από τη Meta ενός περικάρπιου που επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν το τηλέφωνό τους ή τα AI Ray-Bans μέσω της ανάγνωσης μυϊκών κινήσεων στον καρπό. Αυτό το επενδυτικό κύμα έφερε μαζί του μια αυξανόμενη ώθηση για ρύθμιση. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δημοσίευσε έγγραφο τον περασμένο μήνα ζητώντας ένα πλαίσιο προσανατολισμένο στην ιδιωτικότητα, και ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Chuck Schumer κατέθεσε τον νόμο Mind Act τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα τεσσάρων πολιτειών που έχουν εισαγάγει νόμους για την προστασία των «νευρωνικών δεδομένων» από το 2024. Οι υπέρμαχοι της ρύθμισης της νευροτεχνολογίας τονίζουν τη σημασία της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, με τα πρότυπα της Unesco να υπογραμμίζουν την ανάγκη για «νοητική ιδιωτικότητα» και «ελευθερία της σκέψης».

Από τεχνικής άποψης, η νευροτεχνολογία υπάρχει για περισσότερα από 100 χρόνια. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) εφευρέθηκε το 1924 και οι πρώτες διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970. Ωστόσο, το τρέχον επενδυτικό κύμα καθοδηγείται από τις προόδους στην τεχνητή νοημοσύνη που καθιστούν δυνατή την αποκωδικοποίηση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των εγκεφαλικών κυμάτων.

Ορισμένες πρόοδοι στη νευροτεχνολογία που υποστηρίζονται από AI θα μπορούσαν να είναι ιατρικά μετασχηματιστικές, βοηθώντας στη θεραπεία παθήσεων από τη νόσο του Πάρκινσον έως την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Nature το περασμένο καλοκαίρι περιέγραψε μια διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή με τεχνητή νοημοσύνη να αποκωδικοποιεί την ομιλία ενός ασθενούς με παράλυση. Άλλες εργασίες υποδηλώνουν ότι η AI μπορεί μια μέρα να είναι σε θέση να «διαβάσει» τις σκέψεις σας – ή τουλάχιστον να ανασυνθέσει μια εικόνα εάν συγκεντρωθείτε έντονα σε αυτήν.