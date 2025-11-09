Το ΕΚΠΑ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο COPILOT – Ξεκίνησαν οι εγγραφές!

Ανακοινώνεται η έναρξη του ευρωπαϊκού έργου COPILOT, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EIT HEI Initiative και στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να καινοτομούν, να συνεργάζονται με τοπικά και ευρωπαϊκά οικοσυστήματα και να διαμορφώνουν ένα βιώσιμο περιβάλλον ανάπτυξης Deep Tech.

Η συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ιδρύματος για:

την ενίσχυση της διασύνδεσης έρευνας – καινοτομίας – αγοράς ,

, την υποστήριξη των φοιτητών και ερευνητών στην πορεία τους προς την επιχειρηματικότητα,

στην πορεία τους προς την επιχειρηματικότητα, την προώθηση της κατάρτισης σε τεχνολογίες αιχμής, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας κος Νικόλαος Θωμαΐδης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συντονισμός για τη συμμετοχή στη δράση EIT HEI Initiative ήταν πρωτοβουλία του Γραφείου Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων, ενώ η επιτυχής ένταξη στο πρόγραμμα ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου και σε μελλοντικές δράσεις του EIT HEI Initiative.

Εκπαιδευτικές δράσεις και ευκαιρίες συμμετοχής

Στο πλαίσιο του έργου, φοιτητές της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ λαμβάνουν ήδη υπηρεσίες εκπαίδευσης για την ενδυνάμωσή τους στους τομείς καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και προηγμένων τεχνολογιών, ενώ θα λάβουν και υπηρεσίες mentoring.

Θα υλοποιηθεί σειρά εκπαιδευτικών courses και workshops που θα οργανωθούν από το Γραφείο Προσέλκυσης Χρηματοδοτήσεων, σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας “Αρχιμήδης” και καταξιωμένοι συνεργάτες του εν λόγω οικοσυστήματος.

Οι δράσεις θα απευθύνονται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα –καθηγητές, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό– και προσφέρουν νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε πρακτικές καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και προηγμένες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί σειρά σεμιναρίων και οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Ειδική πιστοποίηση, ισοδύναμη των 2 ECTS, θα λάβουν οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φοιτητές, στελέχη της αγοράς, καθώς και διοικητικό προσπωικό που θέλει να αναβαθμίσει τις δεξιότητες τουσε deep tech και innovation skills.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ακόλουθο σύνδεσμο: Sign up for the Copilot Workshops!

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά την επιλογή των συμμετεχόντων. Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σχετικά με τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις έχουν καλυφθεί, θα ενημερωθείτε για τη δυνατότητα συμμετοχής σας σε επόμενους κύκλους σεμιναρίων.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: Empowering Higher Education for Sustainable Innovation | COPILOT και φυσικά να απευθυνθείτε στα στελέχη του Γραφείου Προσέλκυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών στο [email protected] ή στα τηλέφωνα 2103688192 και 2103689687.