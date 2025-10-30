Συμμετοχή του προέδρου της ΕΕΤΤ στο Network X και στο Communications Policy & Regulation Week του IIC

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, συμμετείχε ως ομιλητής στο “Network X 2025” που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 14-16 Οκτωβρίου. Το “Network X” αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια με αντικείμενο τις τεχνολογικές και ρυθμιστικές εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη της διεθνούς αγοράς. Συμμετέχοντας σε panel με τίτλο “Shaping regulatory and spectrum frameworks to enable NTNs and D2D”, ο κ. Μασσέλος αναφέρθηκε στη σημασία των μη-επίγειων δικτύων (Non-Terrestrial Networks) και των υπηρεσιών Direct-To-Device (D2D), προτάσσοντας ως βασικά πλεονεκτήματά τους τη δυνατότητα κάλυψης απομακρυσμένων περιοχών και την αυξημένη ανθεκτικότητά τους σε φυσικές καταστροφές. Επεσήμανε, ωστόσο, τις τεχνικές δυσκολίες που συνοδεύουν την ανάπτυξή τους, όπως την εύρεση κατάλληλου φάσματος, την αποφυγή παρεμβολών και την προσαρμογή των συσκευών, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία και ο συντονισμός σε διεθνές επίπεδο αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για την ευρεία χρήση και αξιοποίησή τους.

Επίσης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, συμμετείχε στις εργασίες του “International Regulators Forum 2025” και του “Annual Conference 2025” που πραγματοποιήθηκαν στη Μπογκοτά το διάστημα 20-23 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του ετήσιου “Communications Policy & Regulation Week” του International Institute of Communications (IIC). Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε ενότητα του “International Regulators Forum 2025” με τίτλο “Online protection of children and adolescents” (21/10), ο κ. Μασσέλος αναφέρθηκε στους αυξανόμενους κινδύνους που προκύπτουν από τη διάδοση συνθετικού περιεχομένου παραγόμενου από τεχνητή νοημοσύνη (AI-generated synthetic media), το οποίο καθιστά τα παιδιά και τους εφήβους ιδιαίτερα ευάλωτους σε διαδικτυακή εκμετάλλευση και ψυχολογική πίεση. Επισήμανε ότι, παρά την χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου σε κρίσιμες εφαρμογές ασφάλειας και ταυτοποίησης, δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη συντονισμένες πρωτοβουλίες για την αξιοποίησή τους στην προστασία των ανηλίκων από παραποιημένο περιεχόμενο. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη τέτοιων μηχανισμών θα μπορούσε να συμβάλει στην άμεση και τεκμηριωμένη απόσυρση επιβλαβούς περιεχομένου, ενισχύοντας ουσιαστικά την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο και πάλι του “Communications Policy & Regulation Week”, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ ανέλαβε τον συντονισμό ενότητας του “Annual Conference 2025” με τίτλο “Open Internet and Digital Infrastructure” (22/10), όπου συζητήθηκαν οι προκλήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δικτύων, ενώ τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της πιθανής ανάληψης μέρους του κόστους από τις μεγάλες πλατφόρμες (“fair share”). Στην τοποθέτησή του ο κ. Μασσέλος αναφέρθηκε στη σχετική συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην επικείμενη υιοθέτηση του Κανονισμού για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act – DNA). Σημείωσε τέλος, ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά, επιτάσσουν αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με μετάβαση από την πώληση ταχύτητας και δεδομένων στην παροχή εγγυημένων υπηρεσιών ποιότητας (QoS).