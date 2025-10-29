Το 5G FWA μετασχηματίζει την παγκόσμια ευρυζωνική αγορά

Η παγκόσμια αγορά Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (Fixed Wireless Access – FWA) 5G αναμένεται να καταγράψει εκρηκτική ανάπτυξη κατά την τρέχουσα δεκαετία, με τις συνδρομές να προβλέπεται ότι θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2030, φτάνοντας τα 150 εκατομμύρια από 71 εκατομμύρια που εκτιμάται ότι θα είναι το 2024. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Omdia, η συγκεκριμένη τεχνολογία αναδεικνύεται στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη ευρυζωνική πρόσβαση. Η Omdia προβλέπει ότι ο τομέας του 5G FWA θα επεκταθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 23%, οδηγώντας τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες FWA στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Η αύξηση αυτή των εσόδων αποδίδεται κυρίως στις premium 5G προσφορές που κατακτούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Ινδία προβλέπεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αγορά 5G FWA παγκοσμίως έως το 2030, φτάνοντας τα 37 εκατομμύρια συνδρομές και αντιπροσωπεύοντας το 40% του συνολικού παγκόσμιου μεριδίου. Κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή την κυριαρχία είναι η επιθετική ανάπτυξη δικτύου από την Reliance Jio, η οποία υποστηρίζεται από την εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αποτελέσουν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια συνδρομές, καθώς οι πάροχοι εκεί επεκτείνουν το ευρυζωνικό τους αποτύπωμα μέσω διαφοροποιημένων προσφορών FWA. Την κορυφαία πεντάδα των αγορών εκτιμάται ότι θα συμπληρώσουν η Νιγηρία, η Ιταλία και η Ιαπωνία.

Η έρευνα της Omdia επισημαίνει επίσης ότι η Κεντρική και Νότια Ασία, η Αφρική και η Λατινική Αμερική αναδεικνύονται σε περιοχές υψηλής ανάπτυξης. Αυτή η δυναμική υποστηρίζεται αφενός από την πτώση των τιμών του τερματικού εξοπλισμού πελάτη (CPE – Customer Premises Equipment) και αφετέρου από την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών συνδυαστικών πακέτων (bundling) από τους παρόχους. Σε επίπεδο τεχνολογικής κατάταξης, το 5G FWA προβλέπεται να ξεπεράσει σε συνδρομές το 4G FWA έως το 2027. Επιπλέον, αναμένεται να υπερβεί το DSL, κάτι που θα το οδηγήσει να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη ευρυζωνική τεχνολογία παγκοσμίως.

Με τις συνδρομές Cable modem να αναμένεται να ακολουθήσουν πτωτική πορεία, η τεχνολογία FWA συνολικά τοποθετείται στρατηγικά ώστε να γίνει η δεύτερη πιο κοινή τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης παγκοσμίως μετά το 2030. Μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, η Omdia εκτιμά ότι οι συνδέσεις 5G FWA θα αποτελούν το 88% του συνόλου των συνδέσεων FWA. Στο πλαίσιο αυτό, η Ποιότητα Εμπειρίας αναδεικνύεται πλέον σε κρίσιμο παράγοντα διαφοροποίησης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 5G FWA, με τους παρόχους να μετατοπίζουν την έμφασή τους πέρα από την απλή ταχύτητα.

Οι πάροχοι πρώτης βαθμίδας (Tier 1) στρέφονται όλο και περισσότερο στην πώληση αναβαθμισμένων υπηρεσιών (upselling) που βασίζονται στην αξιοπιστία, τον χαμηλό χρόνο απόκρισης (latency) και την απόδοση που είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη για την προσέλκυση συγκεκριμένων ομάδων-στόχων, όπως οι gamers, η απομακρυσμένη εργασίας και οι χρήστες υπηρεσιών video streaming. Όπως σημείωσε η Nicole McCormick, Chief Analyst στην Omdia, «Οι πάροχοι Tier 1 πρέπει να εξελιχθούν πέρα από τα παλαιού τύπου μοντέλα ανάπτυξης και να υιοθετήσουν την τμηματοποίηση, τη δημιουργία πακέτων και την εξατομίκευση με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το 5G FWA».

Τα ευρήματα αυτά ενισχύονται και από δεδομένα που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα από την GSA (Global mobile Suppliers Association). Η έκθεση της GSA ανέφερε ότι ο εξοπλισμός FWA με δυνατότητα 5G αποτελεί πλέον την παγκόσμια πλειοψηφία, καθώς ήδη από το 2024 αντιπροσώπευε πάνω από το 50% των αποστολών FWA CPE σε τέσσερις από τις επτά παγκόσμιες περιοχές. Οι συνολικές αποστολές CPE για το 2024 καταγράφηκαν στα 28,0 εκατομμύρια μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με το 2023. Οι προμηθευτές του κλάδου, τέλος, αναμένουν ότι οι αποστολές θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 26% το 2025, φτάνοντας τις 35,3 εκατομμύρια μονάδες.