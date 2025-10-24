Cloud και Data Centers – Η νέα μάχη για την ψηφιακή κυριαρχία

Η ψηφιακή κυριαρχία (digital sovereignty) έχει αναδειχθεί σε κεντρικό στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πυρήνα της βρίσκεται το cloud computing και οι υποδομές data centers, αφού εκεί αποθηκεύονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών. Σήμερα, πάνω από το 70% της ευρωπαϊκής αγοράς cloud ελέγχεται από τρεις αμερικανικούς κολοσσούς (AmazonAWS, Microsoft Azure, Google Cloud). Αυτό δημιουργεί ανισορροπία και νομικές τριβές, καθώς νόμοι όπως ο αμερικανικός CLOUD Act συγκρούονται με τον ευρωπαϊκό GDPR.

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την εξάρτηση, η ΕΕ έχει προωθήσει πρωτοβουλίες όπως το GAIA-X και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Δεδομένα και Cloud. Το GAIA-X στοχεύει στη δημιουργία ενός ομοσπονδιακού οικοσυστήματος cloud με κοινά πρότυπα διαφάνειας, διαλειτουργικότητας και ασφάλειας. Παρά τις δυσκολίες υλοποίησης, έθεσε τις βάσεις ώστε ακόμη και οι hyperscalers να προσφέρουν πλέον «sovereign cloud» υπηρεσίες με δεδομένα αποθηκευμένα σε ευρωπαϊκό έδαφος και υπό ευρωπαϊκές νομικές εγγυήσεις.

Η στρατηγική σημασία των data centers

Η τοποθεσία και ο έλεγχος των data centers καθορίζουν το επίπεδο ψηφιακής ανεξαρτησίας μιας χώρας. Η Ευρώπη, μετά την αμφισβήτηση των συμφωνιών διαβίβασης δεδομένων με τις ΗΠΑ, δίνει έμφαση στο να παραμένουν κρίσιμα δεδομένα εντός της ηπείρου. Παράλληλα, οι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις cloudκαι σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών αποτελούν προϋπόθεση για την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα των δικτύων.

Η Ελλάδα στον χάρτη

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε αναδυόμενο ψηφιακό κόμβο. Ελκύει μεγάλες επενδύσεις hyperscalers και αποκτά ρόλο στη στρατηγική υποδομή της ΕΕ.

Microsoft : Επενδύει περίπου 1 δισ. δολάρια για τρία data centers στην Αττική, δημιουργώντας νέα περιφέρεια Azure και πρόγραμμα κατάρτισης χιλιάδων εργαζομένων.

: Επενδύει περίπου 1 δισ. δολάρια για τρία data centers στην Αττική, δημιουργώντας νέα περιφέρεια Azure και πρόγραμμα κατάρτισης χιλιάδων εργαζομένων. Google : Το 2022 ανακοίνωσε το πρώτο της Cloud Region στην Ελλάδα, με εκτιμώμενη συνεισφορά €2,2 δισ. στο ΑΕΠ και 20.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2030.

: Το 2022 ανακοίνωσε το πρώτο της Cloud Region στην Ελλάδα, με εκτιμώμενη συνεισφορά €2,2 δισ. στο ΑΕΠ και 20.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2030. Digital Realty: Εξαγόρασε την Lamda Hellix και κατασκεύασε το Athens-3, το μεγαλύτερο data centerστη χώρα, ενώ επεκτείνεται και στην Κρήτη.

Η παρουσία αυτών των παικτών ανεβάζει την Ελλάδα στο ψηφιακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, μεγάλα υποθαλάσσια καλώδια όπως το Medusa (που θα συνδέσει 17 σημεία Ευρώπης και Β. Αφρικής) και η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για νέα τηλεπικοινωνιακή γέφυρα ενισχύουν τη συνδεσιμότητα. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα.

Δυνατότητες και προκλήσεις

Η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό data hub, προσφέροντας στην ΕΕ εναλλακτική πύλη δεδομένων και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού cloud. Η προοπτική είναι ενθαρρυντική: μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, η χώρα προβλέπεται να γίνει ο μεγαλύτερος κόμβος δεδομένων στη ΝΑ Ευρώπη και δεύτερος μεγαλύτερος στη Μεσόγειο. Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις:

Ρυθμιστικό πλαίσιο : Η αδειοδότηση παραμένει περίπλοκη και χρειάζεται ταχύτερη προσαρμογή στις ευρωπαϊκές νομοθεσίες (Data Act, NIS2, AI Act).

: Η αδειοδότηση παραμένει περίπλοκη και χρειάζεται ταχύτερη προσαρμογή στις ευρωπαϊκές νομοθεσίες (Data Act, NIS2, AI Act). Ενεργειακές απαιτήσεις : τα νέα data centers απαιτούν ισχυρή και πράσινη ενεργειακή τροφοδοσία. Η Ελλάδα οφείλει να συνδέσει τον κλάδο με τους στόχους ΑΠΕ για βιώσιμη ανάπτυξη.

: τα νέα data centers απαιτούν ισχυρή και πράσινη ενεργειακή τροφοδοσία. Η Ελλάδα οφείλει να συνδέσει τον κλάδο με τους στόχους ΑΠΕ για βιώσιμη ανάπτυξη. Ανθρώπινο δυναμικό: Χρειάζεται επένδυση σε εκπαίδευση και εξειδίκευση ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του brain drain.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Οι επενδύσεις σε cloud και data centers της δίνουν την ευκαιρία να γίνει στρατηγικός πυλώνας της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας. Όμως, η πραγματική ανεξαρτησία θα κριθεί από το αν θα συνδυαστούν οι ξένες επενδύσεις με εθνική στρατηγική: ανάπτυξη ευρωπαϊκών παρόχων, συμμετοχή σε έργα όπως το GAIA-X, αξιοποίηση των data centers για καινοτομία και όχι μόνο ως αποθήκες δεδομένων. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή, αποκεντρωμένη υποδομή cloud. Και η Ελλάδα, με τη γεωγραφική της θέση και τις τρέχουσες επενδύσεις, μπορεί να παίξει ρόλο-κλειδί – αρκεί να διαχειριστεί με διορατικότητα τις προκλήσεις.

Γράφει ο Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς, AI & Cybersecurity Specialist

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom