Airbus, Leonardo και Thales ενώνουν δυνάμεις για να ανταγωνιστούν την SpaceX

Οι Airbus, Leonardo και Thales κατέληξαν σε συμφωνία για τον συνδυασμό των διαστημικών τους δραστηριοτήτων, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εταιρείας τεχνολογίας που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί την SpaceX του Elon Musk. Η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει μια εταιρεία με ετήσια έσοδα περίπου 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η γαλλική αεροδιαστημική εταιρεία Airbus θα κατέχει το 35% της νέας επιχείρησης, με τις Leonardo και Thales να κατέχουν μερίδια 32,5% έκαστη. Η μέχρι στιγμής ανώνυμη σύμπραξη θα είναι μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Ευρώπη, συνδυάζοντας την κατασκευή δορυφόρων, τα διαστημικά συστήματα, τα εξαρτήματα και τις υπηρεσίες από τους κορυφαίους κατασκευαστές του αεροδιαστημικού και αμυντικού τομέα της ηπείρου.

Ο Guillaume Faury, διευθύνων σύμβουλος της Airbus, ο Roberto Cingolani, διευθύνων σύμβουλος της Leonardo, και ο Patrice Caine, διευθύνων σύμβουλος της Thales, δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση ότι η νέα εταιρεία σηματοδοτεί «ένα καθοριστικό ορόσημο για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία». «Συγκεντρώνοντας το ταλέντο, τους πόρους, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) που διαθέτουμε, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, να επιταχύνουμε την καινοτομία και να παρέχουμε μεγαλύτερη αξία στους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας», ανέφεραν. Στόχος είναι η εταιρεία, η οποία θα εδρεύει στην Τουλούζη της Γαλλίας και θα απασχολεί περίπου 25.000 άτομα, να τεθεί σε λειτουργία το 2027, αφού εξασφαλίσει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Αναμένεται να δημιουργεί συνέργειες της τάξης των «μεσαίων τριψήφιων» εκατομμυρίων ευρώ στα λειτουργικά κέρδη ετησίως, ξεκινώντας μετά από πέντε χρόνια, όπως ανέφεραν οι εταιρείες. Οι συνομιλίες μεταξύ των Airbus, Leonardo και Thales διεξάγονται τον τελευταίο χρόνο, σε μια προσπάθεια να μιμηθούν το μοντέλο του ευρωπαϊκού κατασκευαστή πυραύλων MBDA, ο οποίος ανήκει στις Airbus, Leonardo και BAE Systems. Οι εταιρείες, οι οποίες από κοινού έχουν περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας στις διαστημικές τους δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια, δήλωσαν ότι δεν θα υπάρξει άμεσο κλείσιμο εγκαταστάσεων ή απώλειες θέσεων εργασίας, αλλά ότι θα υπάρξει διαβούλευση με τα συνδικάτα σχετικά με το εγχείρημα.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις διαστημικές τους δραστηριότητες. Πέρυσι, η Airbus υπέστη χρεώσεις ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από συμβόλαια του διαστημικού τομέα με χαμηλές επιδόσεις και ανακοίνωσε 2.000 περικοπές θέσεων εργασίας στον τομέα άμυνας και διαστήματος. Η Thales Alenia Space, μια κοινοπραξία μεταξύ της Thales και της Leonardo, προχώρησε σε περικοπή περισσότερων από 1.000 θέσεων εργασίας πέρυσι. Η SpaceX, την οποία ο Musk ίδρυσε το 2002, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες νεοφυείς επιχειρήσεις στον κόσμο, με αποτίμηση 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εκτός από την παροχή φθηνότερων υπηρεσιών εκτόξευσης πυραύλων, η συστοιχία δορυφόρων Starlink της SpaceX, που αποτελείται από μικρότερους, σχετικά φθηνούς δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, αποσπά μερίδιο από τις πωλήσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών σε πιο ογκώδεις γεωστατικούς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους.

Η SpaceX αποτελεί τον κυρίαρχο παίκτη στις εκτοξεύσεις πυραύλων και στο δορυφορικό διαδίκτυο. Οι κύριοι ανταγωνιστές της είναι άλλες αμερικανικές εταιρείες όπως η United Launch Alliance, μια κοινοπραξία μεταξύ της Boeing και της Lockheed Martin, και η Blue Origin, η οποία ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο του τεχνολογικού τομέα Jeff Bezos. Η Airbus και η Safran, γαλλικός κατασκευαστής αεροδιαστημικής, κατέχουν επίσης από κοινού την Arianespace, μια εταιρεία εκτοξεύσεων που δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία συγχώνευσης. Ωστόσο, προβλήματα με έναν από τους πυραύλους της άφησαν για σύντομο διάστημα την Ευρώπη εξαρτώμενη από την SpaceX για την εκτόξευση μέρους του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης Galileo.