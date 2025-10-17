Έσοδα 111 δισ. προβλέπονται για το 5G FWA έως το 2030

Σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα της ABI Research, τα έσοδα από καταναλωτικές υπηρεσίες Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (FWA) θα αυξηθούν με ισχυρό Σύνθετο Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης 18,8% μεταξύ 2023 και 2030, φτάνοντας σχεδόν τα 111 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η ετήσια κίνηση δεδομένων θα ανέλθει σε 1 Zettabyte (ZB) έως το 2030 με Σύνθετο Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης 18,7%. Αυτή η ανάπτυξη αντανακλά τη συνεχιζόμενη επιτυχία των υλοποιήσεων 5G FWA από παγκόσμιους παρόχους, καθώς εργάζονται για να αξιοποιήσουν εμπορικά τα δίκτυά τους 5G, να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα και να τοποθετήσουν την τεχνολογία ως κύρια ευρυζωνική σύνδεση.

«Η υλοποίηση υπηρεσιών FWA, ειδικότερα υπηρεσιών 5G FWA, συνεχίζεται να αναπτύσσεται, καθώς οι πάροχοι εξακολουθούν να βλέπουν ισχυρή ανάπτυξη στις αντίστοιχες συνδρομητικές βάσεις τους και, κατά συνέπεια, αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες», δήλωσε ο Larbi Belkhit, Αναλυτής Κλάδου στην ABI Research. Η συνδρομητική βάση FWA αναμένεται να αυξηθεί ουσιαστικά, φτάνοντας σχεδόν τα 233 εκατομμύρια έως το 2030, με το 5G FWA να προβλέπεται ότι θα αποτελεί το 81% της συνδρομητικής βάσης έως το 2030.

Η δυναμική αυτή αντικατοπτρίζεται σε μια σειρά από επιτυχημένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, όπου τόσο η T-Mobile όσο και η Verizon αναθεωρούν τους αντίστοιχους στόχους τους για συνδέσεις FWA ώστε να διπλασιάσουν σχεδόν τους αρχικούς τους στόχους, και στην Reliance Jio, η οποία σύμφωνα με αναφορές εξυπηρετεί ήδη σχεδόν 5 εκατομμύρια σπίτια στην Ινδία, έχοντας λανσάρει τις υπηρεσίες FWA πριν από λιγότερο από 2 χρόνια. Ενώ ο όγκος σε περιοχές όπως η Ασία-Ειρηνικός θα συνεχίσει να είναι μεγαλύτερος από ό,τι στη Βόρεια Αμερική, τα χαμηλότερα Μέσα Έσοδα ανά Χρήστη (ARPU) θα μειώσουν το σχετικό τους μερίδιο στα παραγόμενα έσοδα από υπηρεσίες σε σύγκριση με αγορές όπως η Βόρεια Αμερική, η οποία θα σημειώσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά την περίοδο πρόβλεψης.

«Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στον Εξοπλισμό Εγκαταστάσεων Πελάτη (CPE) 5G θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης των συνδρομητικών βάσεων FWA και των εσόδων από υπηρεσίες. Επιπλέον, καθώς τα δίκτυα 5G εξελίσσονται, περισσότεροι πάροχοι θα αρχίσουν να μετατοπίζονται προς επιχειρηματικά μοντέλα εμπορικής αξιοποίησης υπηρεσιών, πέρα από την απλή εμπορική αξιοποίηση που βασίζεται στη βέλτιστη δυνατή ταχύτητα», καταλήγει ο Belkhit.