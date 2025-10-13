Το LPI και η ΕΕΛΛΑΚ συνεργάζονται για το ανοιχτό λογισμικό στην Ελλάδα

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και το Linux Professional Institute (LPI) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για να συνεργαστούν στην προετοιμασία εκπαιδευόμενων στην Ελλάδα προκειμένου αυτοί να σταδιοδρομήσουν στο ανοιχτό λογισμικό μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών και πιστοποίησης σε Linux και Ελεύθερο και Ανοιχτό Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα αναπτυχθούν εξειδικευμένα μαθήματα και εργαστήρια και θα υλοποιηθούν προγράμματα πιστοποίησης για σχολές και πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα. Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει αρχική διάρκεια τεσσάρων ετών, με δυνατότητα επέκτασης.

Για το Linux Professional Institute (LPI), αυτή η συνεργασία παρέχει πρόσβαση στο δίκτυο μετόχων της ΕΕΛΛΑΚ (37 Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), δημιουργώντας ευκαιρίες για επικοινωνία με φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Η ΕΕΛΛΑΚ θα επωφεληθεί από την παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη του LPI στην εκπαίδευση Linux και ανοιχτού λογισμικού.

Από κοινού, το LPI και η ΕΕΛΛΑΚ θα προωθήσουν την ευαισθητοποίηση και υιοθέτηση των τεχνολογιών ανοιχτού λογισμικού στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008. Έχει 37 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ως μετόχους. Ο κύριος στόχος του είναι να προωθήσει την ανοιχτότητα μέσω της χρήσης και ανάπτυξης ανοιχτών προτύπων και ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Για να μάθετε περισσότερα για την ΕΕΛΛΑΚ, επισκεφθείτε το eellak.gr.

Το Linux Professional Institute (LPI) είναι το παγκόσμιο πρότυπο πιστοποίησης και οργανισμός υποστήριξης καριέρας για επαγγελματίες ανοιχτού λογισμικού. Με περισσότερους από 350.000 κατόχους πιστοποίησης, το LPI είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης Linux και ανοιχτού λογισμικού ανεξάρτητος από προμηθευτές παγκοσμίως. Το LPI έχει πιστοποιήσει επαγγελματίες σε περισσότερες από 180 χώρες, παρέχει εξετάσεις σε πολλές γλώσσες και έχει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς συνεργάτες. Για να μάθετε περισσότερα για το Linux Professional Institute, επισκεφθείτε το lpi.org.