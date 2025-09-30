Διήμερο συνέδριο ΔΑΕΜ Α.Ε.: «Ανάπτυξη, Καινοτομία, Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση»

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. διοργανώνει στις 4–5 Οκτωβρίου 2025 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων ένα διήμερο συνέδριο-ορόσημο για την τοπική αυτοδιοίκηση, με επίκεντρο την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ψηφιακή διακυβέρνηση. Στόχος είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος των Δημοτικών Αναπτυξιακών Οργανισμών στη δίκαιη αστική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων των πόλεων. Κεντρική ομιλία θα απευθύνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Γιατί έχει σημασία

Πόλεις που μαθαίνουν και συνεργάζονται: Το συνέδριο φέρνει στην Αθήνα διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για προσιτή κατοικία, ανθεκτικότητα, πράσινες υποδομές και ψηφιακές υπηρεσίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των δημοτών.

Παρουσιάζονται ώριμα έργα, χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα από Δήμους και Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Ανοιχτός διάλογος & μεταφορά τεχνογνωσίας: Αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή κοινότητα και αγορά συνδιαμορφώνουν πολιτικές μετρήσιμου αντίκτυπου.

Διεθνείς προσκεκλημένοι & κορυφαίες συμμετοχές

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται:

Christian Rupp , Special Ambassador Best Practice Digital Austria (AED), Adj.Prof., Former Federal Executive Secretary eGovernment Austria & Spokesperson Federal Platform Digital Austria (Ομοσπονδιακή Καγκελαρία Αυστρίας).

, Special Ambassador Best Practice Digital Austria (AED), Adj.Prof., Former Federal Executive Secretary eGovernment Austria & Spokesperson Federal Platform Digital Austria (Ομοσπονδιακή Καγκελαρία Αυστρίας). Eduardo González de Molina , Associate Professor, University Carlos III of Madrid.

, Associate Professor, University Carlos III of Madrid. Emily Marion Clancy , Αντιδήμαρχος Μπολόνιας (συμμετοχή μέσω διαδικτύου).

, Αντιδήμαρχος Μπολόνιας (συμμετοχή μέσω διαδικτύου). Άννα Μίχου , Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΜΑΘ ΑΕ-ΟΤΑ Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης.

, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΜΑΘ ΑΕ-ΟΤΑ Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης. Vasilis Latinos, Head of Resilience & Climate Adaptation, ICLEI European Secretariat.

Ακαδημαϊκή συμμετοχή: Συμμετέχουν επίσης καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), μεταξύ των οποίων οι Κωνσταντίνος Ιωάννου (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Παν. Πελοποννήσου), Αθανάσιος Κρεμιάδης (Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Παν. Πελοποννήσου) και Κλειώ Σγουροπούλου (Καθηγήτρια & μέλος Συμβουλίου Διοίκησης, ΠΑΔΑ), όπως αποτυπώνεται στο πρόγραμμα (σελ. 3–4).

Ισχυρή είναι και η παρουσία της αγοράς με στελέχη από Google, Microsoft και Cisco, που παρουσιάζουν πρακτικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, αναζήτησης και κυβερνοασφάλειας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη θωράκιση δημοτικών υποδομών.

Η Αθήνα στο επίκεντρο

Αντιδήμαρχοι και στελέχη του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν το μέχρι τώρα έργο και το όραμα της νέας δημοτικής αρχής του Χάρη Δούκα: από την προσιτή στέγη και την αναζωογόνηση γειτονιών, έως την κλιματική διακυβέρνηση, το αστικό πράσινο και τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Παναγιώτης‑Πάρης Χαρλαύτης, Ρωξάνη Μπέη, Μάρω Ευαγγελίδου, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, Γεώργιος Αποστολόπουλος, Θωμάς Γεωργιάδης και άλλα στελέχη.

Θεματικές ενότητες (ενδεικτικά)

Προσιτή & κοινωνική κατοικία

Αστική αναζωογόνηση & δημόσιος χώρος

Τοπική κλιματική διακυβέρνηση & ενεργειακή δημοκρατία

Πόλη & φύση – επανένταξη του πρασίνου στον αστικό ιστό

Ψηφιακά έργα Ταμείου Ανάκαμψης & συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Ψηφιακή πόλη, κυβερνοασφάλεια & έξυπνη διακυβέρνηση

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Διοίκηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρακτικές πληροφορίες

Πότε: Σάββατο–Κυριακή, 4–5 Οκτωβρίου 2025 (πρωινές και απογευματινές συνεδρίες).

Σάββατο–Κυριακή, (πρωινές και απογευματινές συνεδρίες). Πού: Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

του Δήμου Αθηναίων. Συμμετοχή: Ελεύθερη.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι ελεύθερη.

Για όσους δε θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν θα υπάρχει η δυνατότητα Livestreaming με σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.