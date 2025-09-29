15η Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες πραγματοποίησε, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 στις Βρυξέλλες, τη 15η συνεδρίασή του, με συμμετοχή του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου. Οι συζητήσεις του Συμβουλίου επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, σε καίρια ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act-DSA), με έμφαση στις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και στη σύνδεση του DSA αφενός με τον Κανονισμό για τη διαφάνεια της πολιτικής διαφήμισης και αφετέρου με την επικείμενη πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Ασπίδα της Δημοκρατίας».

Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής του άρθρου 28(1) του DSA, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των ανηλίκων που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο 2025. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εντατικοποίηση των δράσεων αναφορικά με πλατφόρμες πορνογραφικού περιεχομένου, αλλά και στις σχετικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες όπως TikTok, Instagram και Facebook.

Παράλληλα, εξετάστηκε η σύνδεση του DSA με την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Ασπίδα της Δημοκρατίας», ιδίως ως προς τη διασφάλιση της ακεραιότητας των εκλογικών διαδικασιών και της πληροφόρησης. Επίσης, εξετάστηκαν οι υποχρεώσεις των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών και ο ρόλος των εθνικών Συντονιστών Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Coordinators-DSCs), στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού για τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης, που τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου 2025. Περαιτέρω, συζητήθηκαν δράσεις για την πρόληψη των διαδικτυακών απατών και σχετική πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Τέλος, το Συμβούλιο συζήτησε τους ανακριβείς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν πρόσφατα σχετικά με την εφαρμογή του DSA και επανέλαβε τη δέσμευσή του για αμερόληπτη και αποτελεσματική επιβολή του Κανονισμού.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος: «Η αδιάλειπτη συμμετοχή της ΕΕΤΤ, ως Εθνικού Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών, στις εργασίες του Συμβουλίου ενισχύει τη θέση της Ελλάδας σε ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό πεδίο πολιτικής και ρύθμισης. Η προστασία των ανηλίκων, η διασφάλιση της ακεραιότητας των εκλογών και η αντιμετώπιση των διαδικτυακών απατών αποτελούν ζητήματα που απαιτούν συλλογική δράση. Η ΕΕΤΤ στηρίζει ενεργά τη δίκαιη και συνεκτική εφαρμογή του DSA, προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών».