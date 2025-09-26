Η Google συντάσσεται με την Apple σε μια συντονισμένη αμφισβήτηση του DMA

Σε μια κλιμακούμενη αντίδραση εναντίον της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Google ακολούθησεστην Apple, ασκώντας έντονη κριτική στον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act – DMA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητώντας την «επανεκκίνησή» του. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί υποστηρίζουν ότι ο νόμος, ο οποίος σχεδιάστηκε για να προωθήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό και να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, στην πραγματικότητα επιτυγχάνει το αντίθετο αποτέλεσμα, προκαλώντας σημαντική ζημία στους ευρωπαίους χρήστες και τις μικρές επιχειρήσεις που υποτίθεται ότι θα προστάτευε.

Η κριτική της Apple, που διατυπώθηκε λίγες ημέρες νωρίτερα, εστίαζε στο ότι ο DMA οδηγεί σε λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές, μειώνει τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προωθεί τον αθέμιτο ανταγωνισμό, με την εταιρεία να παραπονιέται επιπλέον ότι οι περιορισμοί του App Store κάνουν το iOS να μοιάζει περισσότερο με το Android. Η Google, με τη σειρά της, εξειδίκευσε τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένους τομείς, αναφέροντας ότι ο κανονισμός πλήττει άμεσα την ευρωπαϊκή τουριστική βιομηχανία. Ειδικότερα, ενώ η Αναζήτηση της Google μπορούσε να συνδέει απευθείας τους χρήστες με ιστοσελίδες ξενοδοχείων και αεροπορικών εταιρειών, ο DMA την υποχρεώνει πλέον να προβάλλει συνδέσμους προς ενδιάμεσες πλατφόρμες, οι οποίες χρεώνουν για τη συμπερίληψή τους, αυξάνοντας τις τιμές για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Google στην επίσημη απάντησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αντίκτυπος είναι ήδη μετρήσιμος. Βασικοί κλάδοι του ευρωπαϊκού τουρισμού έχουν καταγράψει πτώση της δωρεάν, απευθείας επισκεψιμότητας από την Αναζήτηση έως και 30%. Παράλληλα, η εταιρεία επικαλέστηκε μια πρόσφατη μελέτη οικονομικών επιπτώσεων, η οποία εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν συνολικές απώλειες εσόδων που φτάνουν έως και τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της εφαρμογής του νόμου, καθώς ευνοούνται τα εμπορικά συμφέροντα ενός μικρού αριθμού ενδιάμεσων ιστοσελίδων.

Πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, οι εταιρείες εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια των χρηστών και την τεχνολογική καινοτομία. Η Google ισχυρίζεται ότι ο DMA την αναγκάζει να καταργήσει νόμιμα μέτρα προστασίας στο λειτουργικό σύστημα Android. Διευκρίνισε ότι, σε αντίθεση με το iOS, το Android είναι εκ σχεδιασμού ανοιχτό, επιτρέποντας στους χρήστες να εγκαθιστούν εφαρμογές από άλλες πηγές (sideloading) και με τις περισσότερες συσκευές να διαθέτουν πολλαπλά καταστήματα εφαρμογών, γεγονός που καθιστά τα μέτρα προστασίας της κρίσιμα. Τόσο η Google όσο και η Apple επιβεβαίωσαν ότι οι περίπλοκοι κανόνες του DMA τις υποχρέωσαν να καθυστερήσουν την κυκλοφορία νέων προϊόντων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης, για διάστημα έως και ενός έτους.

Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η οποία, όπως δηλώνει, επιδεινώνεται από αλληλεπικαλυπτόμενους κανόνες εθνικών ρυθμιστικών αρχών και υποθέσεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων που υπονομεύουν τον στόχο του DMA για εναρμονισμένους κανόνες, η Google καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια επανεκκίνηση. Η εταιρεία τονίζει ότι, παρότι έχει ήδη προβεί σε πολλές προληπτικές αλλαγές για να συμμορφωθεί, όπως η προσφορά εργαλείων φορητότητας δεδομένων, η αβεβαιότητα παραμένει. Το αίτημά της είναι η μελλοντική επιβολή του νόμου να είναι συνεπής, σαφής, βασισμένη στα γεγονότα και καθοδηγούμενη από τις ανάγκες των χρηστών, ώστε η συμμόρφωση να βελτιώνει τις ψηφιακές αγορές και όχι να επιτυγχάνεται εις βάρος της ασφάλειας, της ακεραιότητας, της ποιότητας και της χρησιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.