Lancom & Inter.link: προηγμένες υπηρεσίες διεθνούς διασύνδεσης στο Balkan Gate Thessaloniki

Η Inter.link, διεθνής πάροχος υπηρεσιών διασύνδεσης, ανακοινώνει την παρουσία της στο Balkan Gate Thessaloniki – το μεγαλύτερο carrier-neutral data center στη Βόρεια Ελλάδα – και τη στρατηγική συνεργασία της με τη Lancom.

Με τη συνεργασία αυτή, οι πελάτες της Lancom αποκτούν άμεση πρόσβαση στο πλήρες portfolio υπηρεσιών της Inter.link, όπως IP Transit / IP Access, Ethernet P2P, Ethernet Multipoint και DDoS Protection. Οι υπηρεσίες προσφέρονται τόσο εντός του Balkan Gate όσο και σε οποιοδήποτε άλλο data center όπου η Inter.link διατηρεί Point of Presence (PoP), μέσω του δικτύου της Lancom, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αξιόπιστη παροχή δικτυακών υπηρεσιών, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Η συμφωνία συνιστά ποιοτικό άλμα για τις δυνατότητες διασύνδεσης της χώρας, ενισχύοντας την πρόσβασή της σε υψηλών προδιαγραφών διεθνείς υποδομές και αναβαθμίζοντας την εμπειρία των πελατών με μεγαλύτερη ευελιξία, απόδοση και ασφάλεια. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον ρόλο της Lancom ως κορυφαίου carrier-neutral παρόχου και σημείου διασύνδεσης για επιχειρήσεις και παρόχους Internet στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.