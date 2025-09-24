ΔΑΕΜ: Συνέδριο «Ανάπτυξη, Καινοτομία, Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση»

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. (Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων) ανακοινώνει τη διοργάνωση Συνεδρίου με τίτλο:

«Ανάπτυξη, Καινοτομία, Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση: Ο ρόλος των Δημοτικών Αναπτυξιακών Οργανισμών στις προκλήσεις του σήμερα»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025 στο Σεράφειο Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων και θα φιλοξενήσει Διευθύνοντες Συμβούλους μεγάλων εταιρειών της ελληνικής αγοράς, στελέχη Δημοτικών Αναπτυξιακών Οργανισμών από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, Δημάρχους και αιρετούς.

Θεματικές ενότητες

Αστική αναζωογόνηση και δημόσιος χώρος: από την παρέμβαση στη μεταμόρφωση

Προσιτή και κοινωνική κατοικία

Βιώσιμη διαχείριση αστικών ροών: καθαριότητα και ανακύκλωση

Τοπική κλιματική διακυβέρνηση, κοινωνική καινοτομία και ενεργειακή δημοκρατία

Πόλη και φύση: επανένταξη του πρασίνου στον αστικό ιστό

Ψηφιακά έργα Ταμείου Ανάκαμψης και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Ψηφιακή πόλη, κυβερνοασφάλεια και έξυπνη διακυβέρνηση: από τις υποδομές στη συμμετοχή

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σύγχρονες υποδομές για δίκαιη αστική ανάπτυξη

Τοπικές πολιτικές κοινωνικής συνοχής και προστασίας

Πόλεις για όλους: διαγενεακή συμβίωση και φροντίδα της αστικής πανίδας

Διοίκηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακών οργανισμών και θεσμικών φορέων θα ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις για τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Δήμοι.

Στόχος του Συνεδρίου

Η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των Δημοτικών Αναπτυξιακών Οργανισμών στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της αυτοδιοίκησης.

Η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι Ελεύθερη.

Για εγγραφές & περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://conference.daem.gr/