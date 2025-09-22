ViewSonic: οθόνες 4K χωρίς λειτουργικό σύστημα για περιβάλλοντα που απαιτούν ασφάλεια

Η ViewSonic, κορυφαίος πάροχος λύσεων απεικόνισης, ανακοίνωσε την κυκλοφορία της σειράς CDEG3, που περιλαμβάνει ασφαλείς, plug-and-play εμπορικές οθόνες 4K, ειδικά σχεδιασμένες για περιβάλλοντα υψηλής ασφάλειας και εξέχουσας σημασίας. Με τη μοναδική αρχιτεκτονική OS-free, η σειρά CDEG3 εξαλείφει τις αδυναμίες του λογισμικού, προσφέροντας κορυφαία απόδοση και αξιοπιστία.

Η καινοτόμος σειρά της ViewSonic προσφέρει στους οργανισμούς μια ισχυρή λύση για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, που απαιτείται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως γραφεία επιχειρήσεων, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυβερνητικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Απόδοση επιχειρηματικού επιπέδου με ενισχυμένη ασφάλεια

Σχεδιασμένη ειδικά για περιβάλλοντα που απαιτούν ασφάλεια, η σειρά CDEG3 λειτουργεί χωρίς ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα, αποκλείοντας τους συνήθεις τρόπους επιθέσεων και μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης απομακρυσμένης πρόσβασης. Η υποστήριξή της περιορίζεται σε φυσικές συνδέσεις, όπως USB-C και HDMI 2.1, με αποτέλεσμα η οθόνη να εξασφαλίζει πλήρη προστασία των δεδομένων και να αποτελεί αξιόπιστη επιλογή για περιβάλλοντα, όπου η ασφάλεια των πληροφοριών είναι αδιαπραγμάτευτη.

Εκτός από ενισχυμένη ασφάλεια, η οθόνη διακρίνεται για βέλτιστη αποδοτικότητα και ευκολία στη χρήση. Η γρήγορη εκκίνηση σε 8 δευτερόλεπτα επιτρέπει άμεση έναρξη για συσκέψεις, παρουσιάσεις ή digital signage, ελαχιστοποιώντας τις καθυστερήσεις και μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα. Η συνδεσιμότητα με ένα καλώδιο USB-C επιτρέπει την απρόσκοπτη συνεργασία BYOD (Bring Your Own Device), καθιστώντας την οθόνη ιδανική για μικρές αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες διαλέξεων και χώρους διαβούλευσης.

Σχεδιασμένη για μεγάλη διάρκεια και βιωσιμότητα

Κατασκευασμένη για συνεχόμενη χρήση, η σειρά CDEG3 διαθέτει πάνελ επαγγελματικής ποιότητας, που μπορεί να λειτουργεί αδιάκοπα και προσφέρει εκπληκτική εικόνα 4K. Είτε πρόκειται για κέντρα ελέγχου είτε για digital signage είτε για αίθουσες τηλεδιασκέψεων, οι οθόνες της σειράς εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση υψηλής ποιότητας.

Το γεγονός ότι η σειρά έχει σχεδιαστεί χωρίς λειτουργικό σύστημα, απλοποιεί τη διαχείριση των συσκευών και μειώνει τα έξοδα IT. Με εργαλεία όπως over-the-air updates, fixed IP configuration και intuitive web-based control (θα κυκλοφορήσει το 4ο τρίμηνο του 2025), η σειρά CDEG3 υποστηρίζει απλοποιημένη, κεντρική εγκατάσταση – ιδανική για μεγάλα δίκτυα – ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Εναρμονιζόμενη με τη δέσμευση της ViewSonic για την ανάπτυξη οπτικών λύσεων που σέβονται το περιβάλλον, η σειρά CDEG3 είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EPEAT Gold, πληρώντας τα υψηλότερα πρότυπα βιωσιμότητας. Αυτό την καθιστά μια ελκυστική επιλογή για οργανισμούς που εστιάζουν στις πράσινες προμήθειες και στην προώθηση των στόχων ESG.

Η σειρά ViewSonic CDEG3 είναι πλέον διαθέσιμη μέσω εξουσιοδοτημένων διανομέων και συνεργατών. Για λεπτομερείς προδιαγραφές και διαθεσιμότητα μοντέλων, επισκεφθείτε το website της ViewSonic.

Σειρά ViewSonic CDEG 3

Η αρχιτεκτονική χωρίς λειτουργικό σύστημα και χωρίς προεγκατεστημένες εφαρμογές μειώνει τις πιθανές επιθέσεις και υποστηρίζει αυστηρές απαιτήσεις κυβερνοσαφάλειας.

Εγγενής ανάλυση 4K UHD, φωτεινότητα 500 nits και εξαιρετική ποιότητα εικόνας

Γρήγορη εκκίνηση (<8 δευτερόλεπτα)

Καθολική υποστήριξη BYOD μέσω USB-C, HDMI και άλλων φυσικών εισόδων

Απλοποιημένη διαχείριση IT χωρίς εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα

Κατασκευασμένη για χρήση 24/7. Διαθέτει ανθεκτικά εξαρτήματα, στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο και κορυφαία εγγύηση στον κλάδο.

Διατίθεται σε μεγέθη από 43 έως 98 ίντσες.