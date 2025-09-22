Συμμετοχή του Προέδρου της ΕΕΤΤ στο Spectrum Auctions and Market Structure Conference

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, συμμετείχε στο “Spectrum Auctions and Market Structure Conference” που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη στις 19 Σεπτεμβρίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών, τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά και κορυφαίοι ακαδημαϊκοί σε θέματα ανταγωνισμού και ρύθμισης. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις των δημοπρασιών φάσματος και στην επίδρασή τους στη δομή και τον ανταγωνισμό των αγορών, με έμφαση στην αποτροπή συγκέντρωσης ισχύος σε έναν πάροχο και στη σημασία μέτρων για τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού. Το αντικείμενο αυτό καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ξεκινούν διαδικασίες ανανέωσης δικαιωμάτων χρήσης φάσματος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η διαμόρφωση του νέου Κανονισμού για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act) στην ΕΕ.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τόνισε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ της παροχής κινήτρων για επενδύσεις στην ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της διασφάλισης του ανταγωνισμού, ώστε τα δίκτυα αυτά να είναι προσβάσιμα στους τελικούς χρήστες με ανταγωνιστικές τιμές. Επισήμανε ότι ο σχεδιασμός των δημοπρασιών πρέπει να χαρακτηρίζεται από μακροπρόθεσμη προοπτική με άδειες μεγάλης διάρκειας, ευέλικτα σχήματα πληρωμής, αλλά και λογικές τιμές εκκίνησης. Υποστήριξε επίσης ότι η θέσπιση ανώτατων ορίων (caps) στο φάσμα που μπορεί να συγκεντρώσει ένας πάροχος διασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής επαρκούς αριθμού παρόχων, ενώ αποτρέπει την υπερ-συγκέντρωση φάσματος σε έναν και μόνο πάροχο. O κ. Μασσέλος κατέληξε ότι ο σχεδιασμός μιας ορθολογικής και μακροπρόθεσμα αποδοτικής διαδικασίας δημοπρασίας φάσματος, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξη σύγχρονων και προσιτών ψηφιακών δικτύων προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.