H T-Mobile ορίζει τον Srini Gopalan ως τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της

Σε μια σημαντική και προγραμματισμένη αλλαγή ηγεσίας προχωρά η T-Mobile, ο αμερικανικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός, καθώς ο σημερινός Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής, Srini Gopalan, θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου την 1η Νοεμβρίου 2025. Ο Gopalan θα διαδεχθεί τον Mike Sievert, ο οποίος ολοκληρώνει μια εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία και θα μετακινηθεί στη νεοσυσταθείσα θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η μετάβαση σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κεφαλαίου για την εταιρεία, κατά το οποίο υπό την ηγεσία του Sievert η T-Mobile κυριάρχησε στην αμερικανική αγορά. Κατά τη θητεία του, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας αυξήθηκε κατά περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την την πολυτιμότερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσμο. Παράλληλα, η T-Mobile έγινε η πρώτη και μοναδική εταιρεία που ηγήθηκε στην ανάπτυξη τόσο στις ασύρματες όσο και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, προσελκύοντας δεκάδες εκατομμύρια πελάτες με ρυθμούς ρεκόρ.
Η διαδικασία διαδοχής, όπως ανακοινώθηκε, ήταν το αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου και καλά σχεδιασμένου πλάνου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Από τον νέο του ρόλο ως Αντιπρόεδρος, ο Sievert θα συνεχίσει να προσφέρει την εμπειρία του, λειτουργώντας ως σύμβουλος της νέας διοίκησης σε θέματα μακροπρόθεσμης στρατηγικής, καινοτομίας, ανάπτυξης ταλέντων και εξωτερικών σχέσεων, διασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση.
Ο Gopalan, ο οποίος κατέχει σήμερα τη θέση του Γενικού Επιχειρησιακού Διευθυντή, θεωρείται ο αρχιτέκτονας της πρόσφατης ανάπτυξης ρεκόρ της T-Mobile και αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Sievert για τη διαδοχή. Η μέχρι τώρα πορεία του χαρακτηρίζεται από την εστίαση στην επίλυση των προβλημάτων των πελατών και την υλοποίηση επιτυχημένων εξαγορών που επέκτειναν την πρόσβαση της εταιρείας σε δίκτυα 5G και οπτικών ινών.
Το βιογραφικό του Gopalan περιλαμβάνει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία. Πριν ενταχθεί στην T-Mobile, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Telekom στη Γερμανία, όπου κατάφερε να διπλασιάσει τον ρυθμό ανάπτυξης, να πετύχει ρεκόρ μεριδίου αγοράς και να αποσπάσει κορυφαίες βαθμολογίες ικανοποίησης πελατών. Έχει επίσης διατελέσει σε ανώτατους ρόλους στις εταιρείες Bharti Airtel, Capital One και Vodafone.
Ως νέος ηγέτης, ο Gopalan αναμένεται να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της T-Mobile σε μια εταιρεία που βασίζεται στα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή τεχνολογία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, δεσμεύτηκε να συνεχίσει και να κλιμακώσει την πελατοκεντρική στρατηγική «Un-carrier», η οποία, όπως ανέφερε, επιτρέπει στους πελάτες να απολαμβάνουν ταυτόχρονα το καλύτερο δίκτυο, την καλύτερη αξία και την καλύτερη εμπειρία, χωρίς συμβιβασμούς.
Η αλλαγή ηγεσίας έχει λάβει την πλήρη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο απερχόμενος CEO, Mike Sievert, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον διάδοχό του, δηλώνοντας ότι «ο Srini είναι έτοιμος να ηγηθεί». Παράλληλα, ο Tim Höttges, Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Telekom και Πρόεδρος του Δ.Σ. της T-Mobile, εξήρε την αποδεδειγμένη ικανότητα του κ. Gopalan να «μετατρέπει το όραμα σε πραγματικότητα».