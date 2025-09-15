Σεπτέμβριος 2025: η Lancom στο επίκεντρο της τεχνολογικής καινοτομίας

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ανέδειξε τη Lancom σε σημείο αναφοράς για την τεχνολογική καινοτομία, την κυβερνοασφάλεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα. Μέσα από στρατηγικές συναντήσεις και πρωτοβουλίες υψηλού επιπέδου, η εταιρεία επιβεβαίωσε τον καθοριστικό της ρόλο, συνδέοντας τις προηγμένες υποδομές της με τις πιο σύγχρονες τάσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Στο συνέδριο «Χτίζοντας την Ασπίδα της Ψηφιακής Ελλάδας», που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον όμιλο Cosmos Business Systems , την Cisco Hellas και την ALEF, η Lancom συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις γύρω από τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις, την κυβερνοασφάλεια και τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Lancom, Γιώργος Νώλης, τόνισε τη σημασία της καινοτομίας, της κυβερνοασφάλειας και των στρατηγικών συνεργασιών ως βασικούς πυλώνες για μια δυνατή και βιώσιμη επιχειρηματική πορεία, ανοίγοντας παράλληλα τον διάλογο για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες για την επιχειρηματική ανθεκτικότητα.

Επιπλέον, οι επισκέψεις κορυφαίων θεσμικών εκπροσώπων στο Balkan Gate, όπως του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλη Μπλέτσα, και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία του μεγαλύτερου data center της Βόρειας Ελλάδας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι προηγμένες υποδομές του Balkan Gate για την επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης και τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στα πλαίσια της 89ης ΔΕΘ, πραγματοποιήθηκε κλειστή συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, με συμμετοχές από την τεχνολογική και επιχειρηματική κοινότητα. Τη Lancom εκπροσώπησαν ο Γιώργος Νώλης – CEO και ο Νίκος Ζαχαριάδης – COO, εστιάζοντας στις προοπτικές του ψηφιακού μετασχηματισμού και στη συμβολή των ελληνικών επιχειρήσεων στη δημιουργία λύσεων με διεθνή αποτύπωμα.

Η συμβολή της Lancom στη ΔΕΘ δεν περιορίστηκε μόνο στον διάλογο. Ως επίσημος πάροχος διαδικτύου, εξασφάλισε την αδιάλειπτη λειτουργία όλων των κρίσιμων συνδέσεων, παρέχοντας υψηλής αξιοπιστίας και ταχύτητας δίκτυο σε εκθέτες, επισκέπτες και υποδομές, στηρίζοντας έμπρακτα την ομαλή διεξαγωγή της έκθεσης για μία ακόμη χρονιά.

Παράλληλα, η Lancom στήριξε ως Αργυρός Χορηγός το ICT Networking Event του ΣΕΤΠΕ, ενισχύοντας για μία ακόμη φορά την εξωστρέφεια και τη συνεργασία της επιχειρηματικής κοινότητας.

Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις, η Lancom αποδεικνύει ότι δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά αποτελεί βασικό και ενεργό σημείο αναφοράς για την κυβερνοασφάλεια, τις ψηφιακές υποδομές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.