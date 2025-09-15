Ο ΣΕΠΕ οδηγεί την πρώτη εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στην κορυφαία έκθεση GITEX GLOBAL 2025

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ανακοινώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας για πρώτη φορά στην GITEX GLOBAL 2025, τη μεγαλύτερη και πιο επιδραστική έκθεση τεχνολογίας παγκοσμίως, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι από 13 έως 17 Οκτωβρίου 2025. Η δυναμική παρουσία της χώρας για πρώτη φορά στην κορυφαία διεθνή εκδήλωση του τεχνολογικού κλάδου, αποτελεί μία ακόμη στρατηγική πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού ψηφιακού οικοσυστήματος, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη της Enterprise Greece και θα περιλαμβάνει Εθνικό Περίπτερο με τη συμμετοχή 5 πρωτοπόρων επιχειρήσεων του κλάδου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ο ΣΕΠΕ, συμπληρώνοντας φέτος 3 δεκαετίες αδιάλειπτης και δυναμικής συμβολής στην εθνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία, εκπροσωπεί τον ελληνικό κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας, ο οποίος συμβάλλει κατά περίπου 8% στο ΑΕΠ της χώρας. Στην Εθνική συμμετοχή της GITEX GLOBAL 2025, συμμετέχουν και πέντε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΠΕ: Οι KPMG, nvisionist, Open Technology Services (OTS), Quality & Reliability (QnR) και Space Hellas, οι οποίες θα παρουσιάσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα της ελληνικής βιομηχανίας ΤΠΕ των τελευταίων ετών, καθώς και τις καινοτόμες λύσεις τους για την παγκόσμια αγορά. Η συμμετοχή στην GITEX GLOBAL 2025 θα τους προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης, διεθνούς προβολής και επιχειρηματικής ανάπτυξης, αποτελώντας ευκαιρία στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος στις διεθνείς αγορές.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Enterprise Greece, του εθνικού φορέα για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, και η οποία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας και την ανάδειξη της καινοτομίας, αλλά και της τεχνολογικής υπεροχής της χώρας στο παγκόσμιο οικοσύστημα.

Η GITEX GLOBAL, που φέτος γιορτάζει την 45η της διοργάνωση, θεωρείται η πιο εμβληματική έκθεση τεχνολογίας στον κόσμο, προσελκύοντας περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες του κλάδου, 6.500 εκθέτες και συμμετοχές από περισσότερες από 180 χώρες. Φέτος, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σε δύο εντυπωσιακούς χώρους του Ντουμπάι, το Dubai World Trade Centre και το Dubai Harbour, διαθέτοντας περισσότερες από 40 αίθουσες εκθεσιακού χώρου. Στο επίκεντρο της GITEX GLOBAL 2025, πρόκειται να συναντηθούν καινοτομίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Κυβερνοασφάλεια, την Αειφόρο Τεχνολογία, και άλλους κρίσιμους τομείς για τη μελλοντική διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας και πραγματικότητας. Η έκθεση φιλοξενεί 9 παράλληλες διοργανώσεις (GITEX GLOBAL, AI Everything, GITEX Impact, Future Urbanism, GLOBAL Devslam, Expand North Star, Fintech Surge, Future Blockchain Summit και Marketing Mania), με επίκεντρο την ψηφιακή καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η παρουσία της Ελλάδας με Εθνικό Περίπτερο, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην κορυφαία παγκόσμια έκθεση GITEX GLOBAL 2025 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εξωστρέφειας για τον ελληνικό ψηφιακό κλάδο. Είναι τιμή για τον ΣΕΠΕ να ηγείται αυτής της προσπάθειας, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Enterprise Greece, αναδεικνύοντας την καινοτομία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις προηγμένες λύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στην “καρδιά” της διεθνούς τεχνολογικής σκηνής, δίνοντάς τους, παράλληλα, την ευκαιρία να απευθυνθούν σε ένα διεθνές κοινό επενδυτών, decision-makers και τεχνολογικών ηγετών. Σε μια εποχή που η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί, πιο ξεκάθαρα από ποτέ, το κλειδί για την μελλοντική ανάπτυξη, η εθνική συμμετοχή στην GITEX GLOBAL 2025 στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα: η Ελλάδα της καινοτομίας και της τεχνολογίας είναι εδώ, εξωστρεφής, ανταγωνιστική και έτοιμη να κατακτήσει τις διεθνείς αγορές.»