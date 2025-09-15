Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο επίκεντρο της τελευταίας εκδήλωσης του ΕΒΕΘ στην 89η ΔΕΘ

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στα εργαλεία χρηματοδότησης, που μπορούν να μετατρέψουν τη θεωρία σε πράξη, ήταν αφιερωμένη η τελευταία εκδήλωση του προγράμματος εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ στην 89η ΔΕΘ.

Ο κ. Παναγιώτης Μενεξόπουλος, Γενικός Γραμματέας του ΕΒΕΘ, χαιρετίζοντας την εκδήλωση υπογράμμισε ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι πια πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση για ανάπτυξη και εξωστρέφεια. Από την πλευρά του ΣΥΣΕΠ ο κ. Κλεόβουλος Αλεξιάδης, μέλος ΔΣ του ΣΥΣΕΠ, σημείωσε ότι η συνεργασία φορέων και επιχειρήσεων είναι κρίσιμη, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποτελέσει κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας.

Στην εισήγηση του ο κ. Αλέξανδρος Μπουζούδης, Γενικός Διευθυντής της Alpha Plan Consultants και μέλος του ΔΣ του ΣΥΣΕΠ, αποκάλυψε ότι οι δυνατότητες χρηματοδότησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι σήμερα ευρύτερες από ποτέ. Μέσα από προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν επιδοτήσεις που φτάνουν έως και το 70% για κρίσιμες επενδύσεις – από ERP και CRM συστήματα έως λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας. «Δεν πρόκειται για μια ακόμη τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά για στρατηγική επένδυση που ενισχύει την ανθεκτικότητα, μειώνει το κόστος και ανοίγει τον δρόμο για νέες αγορές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι η τυπική συμμόρφωση, αλλά η αναδιάρθρωση του ίδιου του επιχειρηματικού μοντέλου.

Η κα. Έλενα Γιαμαλίδου, Digital Marketing Executive της εταιρείας Astrolabs και μέλος του ΣΥΣΕΠ, ανέδειξε την άλλη όψη του ψηφιακού μετασχηματισμού: τη σχέση με τον πελάτη. Όπως επισήμανε, η μετάβαση από την «παραδοσιακή επιχείρηση» στη σύγχρονη προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και νέες στρατηγικές επικοινωνίας. Τα social media, οι καμπάνιες στο LinkedIn, οι αυτοματισμοί στο email marketing και τα webinars δεν είναι απλά εργαλεία προβολής, αλλά μηχανισμοί δημιουργίας εμπιστοσύνης, προσέγγισης decision makers και διεθνούς επέκτασης. «Οι ΜμΕ που θα αντιληφθούν ότι το digital marketing είναι όπλο επιβίωσης και όχι επικοινωνιακό καλλώπισμα, θα είναι και οι νικητές της επόμενης μέρας», τόνισε με έμφαση.

Η εκδήλωση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια να μείνουν αδρανείς. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μονόδρομο και οι διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις προσφέρουν το κατάλληλο έδαφος για να κάνουν το άλμα που απαιτεί η νέα εποχή.