Ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες εταιρικών και δημόσιων υποθέσεων

Η Public Affairs and Networks, σε συνεργασία με την Advocacy Academy, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, το Advocacy Academy Public Affairs Certificate – Greek Edition, ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα – πιστοποίηση που επιδιώκει να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών Εταιρικών/Δημόσιων Υποθέσεων στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα, που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026, περιλαμβάνει 10 εξειδικευμένα webinars, καθώς και μία ημερήσια εκπαίδευση με φυσική παρουσία. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πιστοποίηση, σχεδιασμένη ώστε να παρέχει στους συμμετέχοντες πρακτικά εργαλεία, μεθοδολογίες και δεξιότητες για στρατηγική και αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας των Εταιρικών/Δημόσιων Υποθέσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δομημένες στρατηγικές Εταιρικών/Δημόσιων Υποθέσεων

Να χαρτογραφούν και να εμπλέκουν ουσιαστικά τους stakeholders

Να πλοηγούνται αποτελεσματικά σε πολύπλοκα πολιτικά και ρυθμιστικά περιβάλλοντα

Να αναπτύσσουν καμπάνιες και μηνύματα υψηλού αντίκτυπου

Να μετρούν και να αποδεικνύουν τον αντίκτυπο ενός σχεδίου Εταιρικών/Δημόσιων Υποθέσεων

Να χρησιμοποιούν μια έτοιμη εργαλειοθήκη με πρακτικά templates

Να δημιουργούν εσωτερική ευθυγράμμιση και διατμηματικές συνεργασίες

Να εδραιωθούν ως στρατηγικοί σύμβουλοι στη λειτουργία των Εταιρικών/Δημόσιων Υποθέσεων.

Ο επικεφαλής της Public Affairs and Networks, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε:

«Το Advocacy Academy Public Affairs Certificate – Greek Edition στοχεύει να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική και διεθνή αγορά, προσφέροντας ένα πρόγραμμα με διεθνή προσανατολισμό και άμεση πρακτική αξία για τους επαγγελματίες των Εταιρικών/Δημόσιων Υποθέσεων».

Ο επικεφαλής της Advocacy Academy, κ. Alan Hardacre, προσέθεσε:

«Η συνεργασία μας με την Public Affairs and Networks συνδυάζει την τεχνογνωσία με τη διεθνή εμπειρία και την κοινή μας δέσμευση να ενδυναμώσουμε τους επαγγελματίες που διαμορφώνουν το μέλλον της εκπροσώπησης και της δημόσιας πολιτικής στην Ελλάδα».